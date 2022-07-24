雲林降至497例 5人死亡最高齡逾百歲

雲林確診人數降至497人，有5人死亡。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/24 17:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林今天新增497例本土個案，增2男3女死亡， 年齡為50至100多歲之間，本土累計確診數共8萬1239例，累計250例死亡。

雲林今天有230名男性與267名女性確診，年齡分布在未滿1歲至92歲，無症狀443人，輕症以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。5名死亡者50至100多歲之間，分別有高血壓、糖尿病、中風、帕金森氏症、貧血、癲癇、輕微認知障礙等慢性病史，其中2人未接種疫苗，1人接種1劑疫苗，2人接種2劑COVID-19疫苗。

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雲林縣府表示，近日天氣高溫炎熱，紫外線強，防疫同時也要注意「熱傷害」，尤其是高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患等，應掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」三要訣，避免熱傷害。

如出現熱傷害的警訊，例如：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

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今天二十鄉鎮市確診人數都在百人以下。（記者詹士弘翻攝）

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