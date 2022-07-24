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    屏東+627 衛生所及合約醫療院所提供疫苗施打服務

    屏東縣24日新增627例本土確診。（屏縣府提供）

    屏東縣24日新增627例本土確診。（屏縣府提供）

    2022/07/24 16:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今（24）日新增627例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案；縣府強調，目前全縣33鄉鎮衛生所及合約醫療院所，仍持續提供各廠牌疫苗施打服務，請尚未完整施打疫苗的縣民儘快接種疫苗。

    屏縣府表示，目前國內疫情雖持續趨緩，但隨著世界各國疫情及邊境政策鬆綁，面對境外移入BA.4/BA.5及BA.2.75變異株威脅，提醒接機者務必落實疫苗完整接種（打滿3劑者較佳）、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及加強清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。

    衛生局提醒，民眾面對不論是BA.4/BA.5還是BA.2.75，都不必過度緊張，呼籲持續做好個人防疫，保持規律的作息與飲食，高風險族群盡快將疫苗打好打滿，提高保護力預防重症死亡。

    衛生局統計，今日新增確診627人中，590人快篩陽判確診，佔確診量的94.1%；全縣居家隔離現管人數776人；居家照護累計12萬3658人，解除11萬9874人，現管3784人。

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