金山慈護宮市集所得開辦學童課後陪伴 「媽祖菜」開賣秒殺

金包里慈護宮香客大樓前24日開辦「媽祖菜市集」，由社區長者志工種植販售「媽祖菜」，銷售所得將用作學童課後陪伴計畫使用，許多遊客認為「買到媽祖庇佑的新鮮蔬菜，又可幫學童做愛心」紛紛選購，讓「媽祖菜」開賣秒殺！（記者俞肇福攝）

2022/07/24 16:50

〔記者俞肇福／新北報導〕金山慈護宮今天（24日）在金山老街入口處舉辦「媽祖菜市集」，由社區長者志工種植販售「媽祖菜」，銷售所得將用作學童課後陪伴計畫使用，許多遊客認為「買到媽祖庇佑的新鮮蔬菜，又可幫學童做愛心」，讓「媽祖菜」開賣銷售一空！

一手籌辦「媽祖的空中菜園」及「媽祖菜市集」的慈護宮秘書長曾碧霞表示，感謝衛生福利部及新北市社會局的支持，讓她開展「媽祖的空中菜園」計畫。在慈護宮聖母大樓樓頂建置智慧型灌溉設施，並在金山青農「汲鮮農場」呂昆瀚的指導下，讓關懷據點的長者從上課、育苗、種植、照顧、採收、秤重包裝，來種菜的長者充滿了成就感，生活也有了重心，多了有趣話題。

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曾碧霞指出，金山的社區長者都很會種菜，但「水耕蔬菜」的種法不同，引起很高的學習興趣，還要求在自己照顧的蔬菜掛上姓名牌以示負責。有些菜讓長者帶回家，曾碧霞要求長者還要將料理拍照，放在LINE群組做美食分享，十分有趣，還得到信義公益基金會「2022集點子大賽」網路人氣獎第一名的殊榮。

台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉表示，過程中媒合了淡江大學USR計畫，在淡江大學老師馬雨沛及「小人物探險隊」的熱情支持下，開啟「媽祖顧金孫－金山學童課後陪伴募資計畫」；也媒合至三芝考察「解析度設計」協助福成社區的課後陪伴成功案例，讓廟方對接下來的課後陪伴計畫有了信心，開啟「媽祖空中菜園－媽祖菜市集－金山學童課後陪伴」的良善循環。

金包里慈護宮香客大樓前24日開辦「媽祖菜市集」，由社區長者志工種植販售「媽祖菜」，銷售所得將用作學童課後陪伴計畫使用，許多遊客認為「買到媽祖庇佑的新鮮蔬菜，又可幫學童做愛心」紛紛選購，讓「媽祖菜」開賣秒殺！（記者俞肇福攝）

金包里慈護宮秘書長曾碧霞一手籌辦「媽祖的空中菜園」及「媽祖菜市集」，感謝衛生福利部及新北市社會局的支持，讓她開展「媽祖的空中菜園」計畫，讓關懷據點長者來種菜。（金包里慈護宮提供）

金包里慈護宮香客大樓頂樓開辦「媽祖的空中菜園」，並邀請關懷據點的長者來幫忙種「媽祖菜」，義賣所得將投入開辦學童課後照顧。（金包里慈護宮提供）

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