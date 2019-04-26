金山警分局搬家 媽祖與她來解套

2019-04-26 13:04

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山慈護宮為北海岸重要信仰中心，對面為1991年興建的新北市警察局金山分局，地方希望利用金山地區都市重劃機會，將金山警分局遷移，金山警分局舊廳舍拆除後作為公園；新北市第12選區立委擬參選人李永萍建議，文化局將於29日召開文資審議會，一旦慈護宮確定為歷史建築，就可依照文資法規定，將金山警局建物未滿60年不能拆除的規定解套。

金山慈護宮董事長游忠義表示，當年金山警局要將舊有的派出所興建為警察分局大樓，地方曾經表達反對意見，但是無法抵擋中央意見；這次剛好朱立倫任內推動金山都市重劃；慈護宮建議將警分局遷移至100公尺外的428坪空地，慈護宮願意花9000萬元購買，無償捐贈給市府興建，至於舊廳舍拆除後，土地為國有財產署，可規劃做為公園。

游忠義表示，他曾經跟慈護宮媽祖祈求，希望媽祖能幫忙解決，沒想到有意參選立委的李永萍來慈護宮拜訪，李永萍馬上提出解套辦法，當真是媽祖有靈驗。

游忠義說，市長侯友宜上任後，他曾在市長基層座談建議，侯友宜當面跟他表達只要法源可以解決，市府願意協助辦理；議員廖先翔說，只要法源沒問題，他會在議會推動辦理。

李永萍說，這件事有文資法法源可以解套，當年馬英九在台北市長任內興建圓環玻璃屋，被外界批評，柯文哲任內以法源依據解套，解決未滿60年不得拆除；李永萍說，她相信贏不到5000票的柯文哲都有辦法拆除，贏20幾萬票的侯友宜，一定能有辦法解決。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/