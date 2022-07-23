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    澎湖+114 縣府籲幼童疫苗、第4劑符合資格者速施打

    澎湖疫情仍在高原期，縣府呼籲符合接種第二劑追加劑及6歲以下幼童接種疫苗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖疫情仍在高原期，縣府呼籲符合接種第二劑追加劑及6歲以下幼童接種疫苗。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/23 18:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增114例確診，累積確診達到1萬1064例，疫情仍處於單日百例、單週千例高原期。縣府呼籲6個月到5歲幼童、第2劑追加劑疫苗符合資格者，盡速就近向醫療院所預約施打。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘居家照護。新增114例確診中，5例非澎湖籍，其餘澎湖籍，分別是馬公市95例、湖西鄉8例、西嶼鄉6例，以20到29歲27人最多，年紀最小是8個月女嬰，年紀最長88歲女性。

    因應Omicron亞型變異株BA.4、BA.5出現本土個案，目前擴大提供50歲以上成人接種COVID-19疫苗第2次追加劑。符合資格者第一次追加劑接種5個月（即150天）後，接種第二次追加劑，維持社區群體免疫。澎湖縣衛生局說，目前縣內疫苗庫存充足，符合接種間隔的民眾可與鄰近合約醫療院所洽詢施打疫苗廠牌及預約接種時間。

    滿6個月到5歲嬰幼兒已可接種幼兒莫德納疫苗，提供接種疫苗包裝濃度為0.10mg/mL，每劑接種0.25mL，每瓶可提供10名嬰幼兒接種，與以往莫德納疫苗包裝濃度（0.20 mg/mL）不同，以降低染疫後重症及死亡風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種2劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。

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