南投+417！嬰幼兒施打莫德納 醫護扮可愛動物安撫

南投嬰幼兒施打莫德納疫苗，南投市接種站醫護還戴上可愛動物頭套，安撫幼童情緒。（南投縣政府提供）

2022/07/23 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天（23日）新增417例本土確診，今年累計6萬9738人染疫。衛生局說，今天在13鄉鎮市衛生所為6個月到5歲嬰幼兒接種兒童莫德納疫苗，醫護人員還戴著可愛動物頭套安撫幼童，全縣累計接種1163人，這個年齡層約1萬3870人，建議家長儘速讓嬰幼兒接種，以獲得良好保護力。

衛生局指出，22日起受理滿6個月到5歲嬰幼兒接種兒童莫德納疫苗，昨天5大鄉鎮計有8家診所開打，共接種132人，今天則配合嬰幼兒父母時間，特別開設假日接種站，省去上班日還需撥空帶孩子接種的麻煩。

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南投市的接種站設在慈濟南投聯絡處，現場環境通風，醫護與工作人員還戴上兔子、狐理、浣熊等可愛動物頭套，發放貼紙與氣球，轉移注射疫苗嬰幼兒緊張情緒。

衛生局指出，符合施打資格的嬰幼兒約1萬3870人，至今共接種1163人，呼籲儘速施打，也提醒家長，若孩子接種後患部痠痛，可使用冰敷，多補充水分，一般接種的副作用都很輕微，若發燒應可在48小時緩解，如發燒超過48小時，或嚴重過敏、呼吸困難、活動力不佳，應儘速就醫。

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南投縣確診新增417例確診。（南投縣政府提供）

南投市接種站醫護、工作人員戴上可愛動物頭套，發送氣球，安撫幼童情緒。（南投縣政府提供）

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