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    水里玩水節回歸！貨櫃屋進場 7/30試營運、鄉民免費

    水里玩水節今年將復辦，園區除了戲水池，也持續增設噴水星光大道等設施。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節今年將復辦，園區除了戲水池，也持續增設噴水星光大道等設施。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/23 12:43

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投暑假玩水盛事「水里玩水節」，受疫情影響停辦2年，今年將在7月30日於親水公園復辦，活動至9月4日，近期園區持續布置戲水設施，並有貨櫃屋進場在入口搭建門面，水里鄉公所表示，園區今年起委外經營，未來將有常態玩水活動，在地鄉民則是免費入場，盼能帶動在地觀光。

    水里玩水節經營多年，利用位在水里溪畔與水里鄉入口的地利之便，打造親水公園戲水設施，每年夏天已成為中部縣市熱門戲水場域，惟這2年因疫情停辦，也影響當地暑假觀光商機，公所今年則在疫情趨緩之際，將親水公園委外經營，盼透過專業團隊進駐，為園區增添新的遊憩亮點，吸引遊客回流。

    水里鄉公所指出，玩水節將在7月30、31日試營運，8月6日正式開幕，活動期間至9月4日，每週六、日可進場戲水，園區除了戲水池、水幕隧道，還有新設置的噴水星光大道，未來也會陸續更新設施，讓戲水遊樂項目更多元。

    玩水節委外營運後，考量與在地永續經營，屆時水里鄉民可憑證明文件免費入場，一般遊客則是收取100元清潔費，並可抵園內50元消費，戲水時間則從上午9點至下午5點，每日活動結束後，民眾可免費進入園區散步，惟園內設備不開放，藉此管控場內外秩序，也讓鄉民可在傍晚自由進出親水公園。

    水里玩水節今年將復辦，園區除了戲水池，也持續增設噴水星光大道等設施。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節今年將復辦，園區除了戲水池，也持續增設噴水星光大道等設施。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節將在7月30日復辦試營運，園區已設置貨櫃屋入口，打造玩水園區門面。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節將在7月30日復辦試營運，園區已設置貨櫃屋入口，打造玩水園區門面。（記者劉濱銓攝）

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