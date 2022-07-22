「藝苗」亞洲青年木雕研習營 三代同堂傳承技藝

三義木雕師傅指導學員創作。（記者張勳騰攝）

2022/07/22 18:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局主辦的第15屆亞洲青年木雕藝術研習營，今年除新進28名學員外，另有參與研習營的前3屆資深學員，執行研習活動或協同指導老師並肩教學，形成「三代同堂」，今天舉行「薪傳」儀式，象徵「集結夢想、合力薪傳」且日益茁壯的意義，期勉學員在扎實學習後朝自己夢想啟程。

今年的木雕研習營，今年以「疫苗」諧音「藝苗」命名主題，自許未來成為木雕藝術人才的青苗，在木雕之鄉接受專業指導逐漸成長茁壯。由指導老師楊北辰主持的第一梯次「當代具象木雕創作」研習營，課程有具象基礎班及寫實研修班，12名學員從5日展開課程，29日完成作品；第二梯次傳統木雕技藝薪傳營則有16名學員，研習時間自19日至8月12日進行創作。

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研習營計畫主持人楊北辰、曾俊豪及三義木彫協會理事長蔡仁福表示，連3年的研習營主題都與當前世界關注的疫情或疫苗議題相關，契合社會脈動，今年則兼具藝術育苗及藝術苗栗的未來雙重意義；三義木雕有特殊的包容性與不可定義性，既有眾多名師奉獻指導，又有縣政府和各界的支持，讓木雕藝術後繼有人。

值得一提的是，專題講座力邀專業藝術創作者韓旭東、賴永興、新銳藝術家黃品彤及劉欣宜外， 第三屆學員耿傑生也以新銳木雕藝術家的身分交流，第二屆學員江若新進駐三義發展，進一步成為協會重要幹部，師生三代同堂，更奠定三義木雕薪傳的穩固基礎。

參與亞洲青年木雕藝術研習營的學員，認真創作。（記者張勳騰攝）

亞洲青年木雕藝術研習營舉行薪傳儀式，與會學員及指導老師攜手象徵三義木雕代代傳承。（苗栗縣政府提供）

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