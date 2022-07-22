虎尾中元普度 今年恢復疫情前盛況舉辦

中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

2022/07/22 15:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾中元普度活動去年因疫情簡化，鎮長丁學忠表示，因疫情趨緩，今年將正常舉行，且7大普度區將聯合開香，另外還有七夕虎尾鐵橋點燈、潑水竹戲水區及密室逃脫區，讓今年虎尾中元普度熱鬧又好玩。

虎尾中元普度保留傳統古禮特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7區，各區都有不同特色，場面壯觀、熱鬧，例如北區是冰雕、東區炮城、南區肉山，每年中元節當天湧入數萬人參加，在國內中元節活動中有「北基隆、南虎尾」之稱。

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丁學忠指出，去年國內疫情嚴峻，虎尾中元節活動簡化，改以「公普」方式辦理，不開放民眾參加，各區特色冰雕、肉山、炮城都取消，今年疫情趨緩，多項防疫措施鬆綁，經過會議研商，決定正常舉行，7個普度區依傳統重現盛況。

丁學忠說，另外還有縣府文觀處打造虎尾鐵橋光環境8月6日啟燈，以24節氣的意象燈光變化呈現，虎尾圓環素還真也將舉辦燈光秀，光影秀將以不同以往的方式來追思已故八音才子黃文擇。

此外，為鼓勵新住民、年輕人參加地方民俗、文化活動，這次中元普度活動也將融入異國風，辦理潑水節活動，歡迎大家到虎尾體驗不一樣的文化活動。

中元節民俗活動「北基隆、南虎尾」，其中虎尾普度盛大熱鬧，鎮公所強調，疫情趨緩今年將復恢舉辦。（圖由雲林縣府提供）

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