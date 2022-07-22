高雄嬰幼兒首劑莫德納開打 「來不及哭就打好了」

剛滿4歲的小弟弟接疫苗，原本看到針筒還有點害怕，但才數到1就打完，馬上開心地笑了。（記者許麗娟攝）

2022/07/22 11:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（22日）開始為6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗，不少家長為了讓小孩提早有保護力，早已先預約開放第一天的一早接種，由於疫苗僅0.25ml，護理師才數到1就已經打完，快到讓小朋友都來不及哭，診所的氣氛也相當歡樂。

高雄市共有224間合約醫療院所可預約嬰幼兒莫德納接種，未滿2歲的嬰幼兒都需在醫療院所，主要接種部位都以大腿為主，只有2至5歲可預約23、24日市府設置的社區站接種。

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大心診所開打首日開放約60個名額已額滿，院長何宇苓表示，目前疫苗量很足夠，家長不用擔心孩子打不到。由次嬰幼兒第一次接種莫德納疫苗，診所也比較小心，抽藥過程精準計算劑量。

何宇苓說，接種過程除了安撫孩子，最重要是要衛教爸媽，很多家長擔心或憂慮有副作用，或是施打的過程有不適，導致無法控制的情況，但對醫師而言，這就是一支疫苗，不外乎是局部的反應或全身的反應，而且心肌炎在嬰幼兒很少見，可能副作用是接種後有發燒、躁動或食慾不振等，家長無法判斷的話，建議帶回醫療院所由醫師評估、處置，不用過度擔心。

高先生今天一早就搶頭香帶著1歲9個月的女兒和9個月大的兒子前往診所接種，高先生說，因為女兒下個月就要上幼兒園的幼幼班，希望在入學前讓她施打疫苗比較安全，8月初就要入學，沒辦法再拖，所以搶在高雄市開打第1天就施打，而且明後天是假日，家長也可放心在家觀察孩子施打後的狀況。

黃小姐則帶著6個多月的女兒接種，她表示，希望打了之後妹妹身上有抗體可以保護自己，畢竟小貝比常規疫苗還沒有打得很齊全，在疫情時代，保護力比一般人低，一直很期望趕快施打，所以一看到診所公布就趕緊預約。

而呂小姐的小女兒是3歲3個月，她說，打疫苗的副作用比確診後得到重症的機率低，這是她的第3個孩子，因為哥哥、姐姐都已打過COVID-19疫苗，沒有什麼副作用，所以還是盡快讓小女兒接種。

本週六、日，市府也開設10站的小兒社區接種站，專為2至5歲幼童接種莫德納疫苗，完成接種後，現場將送兒童牙刷1支，家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約社區站或診所接種。

大心診所院長何宇苓為接種莫德疫苗的幼兒問診。（記者許麗娟攝）

護理師為6個月大嬰兒接種莫德納疫苗。（記者許麗娟攝）

2歲以下嬰幼兒主要都接種在大腿處。（記者許麗娟攝）

高雄市今天（22日）起開始為6個月至5歲大嬰幼兒接種小兒莫德納疫苗。（記者許麗娟攝）

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