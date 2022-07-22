分科測驗答案畫「探險活寶大戰哥吉拉」 考生下場出爐

大考中心今日召開分科測驗違規事件審查會，有考生精細地在答案卷上塗鴉「探險活寶大戰哥吉拉」，被扣該科1級分。（記者林曉雲翻攝）

2022/07/22 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕首屆大學分科測驗考生人數僅29086人，大考中心今日召開違規事件審查會，違規案共計128件，其中有50件是書寫與答案無關的文字符號，有考生精細地在答案卷上塗鴉「探險活寶大戰哥吉拉」，也有考生邊考試邊吃棒棒糖，均被扣該科1級分，大考中心將於7月27日公布成績。

今年違規案共計128件，書寫與答案無關的文字符號50件，除了有考生在答案卷上塗鴉分格漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」，也有考生寫「其實我有大學了，但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」還有考生塗鴉表情貼。

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另有6件是考生擅自在考場吃東西，較特別的是有考生在考試時吃棒棒糖，其餘都是喝水，扣該科1級分；公民與社會則有1名考生在手臂上抄錄答案，扣該科1級分。

往年常發生的違規事件如未帶有效證件，今年有71件、約占比55％、扣該科1級分，手機未完全關機等也有30件、占比約23％。

考試委員較有爭議的包括，對於手機等發出聲響的違規事件，監考老師是否有查驗成為扣1級分或3級分的關鍵，認為應給予一致性的懲處。大考中心主任周兆民允諾納入檢討。

至於有化學科1名考生被制止作答仍超時4秒，被扣3級分，但有考生是鈴聲響後超時作答2秒、被制止即停止作答而被扣1級分，考試委員認為二者扣分差很大，用秒數來決定扣1級分或3級分，應該要再更清楚。周兆民表示，違規事件的敘寫方式會再與考分區確認清楚。

大考中心今日召開分科測驗違規事件審查會，有考生在答案卷上表示自己已有大學了，感謝閱卷老師，被扣該科1級分。（記者林曉雲翻攝）

大考中心今開分科測驗違規事件審查會，由大考中心主任周兆民（站立者）主持。（記者林曉雲攝）

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