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    台南七股新地標！新氣象雷達站超雄偉 廬山真面目曝光

    台南七股新地標，在七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高的站體主建築、雷達罩接近完工。（記者楊金城攝；本報合成）

    台南七股新地標，在七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高的站體主建築、雷達罩接近完工。（記者楊金城攝；本報合成）

    2022/07/21 20:20

    〔記者楊金城／台南報導〕台南七股新地標！在七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高的站體主建築、雷達罩接近完工，終見廬山真面目。7樓高的站體造型設計融入七股鹽山及黑面琵鷺元素，站體上方還有圓形雷達罩，整體建築達8樓高，聳立在海堤上，十分雄偉。

    七股氣象雷達站興建工程2019年7月動土，比原訂計畫期程落後，最近總算站體接近完工，顯露外觀，新地標果然有型、吸睛。但現階段離雷達新站啟用還有段時間，站體主建築完工後，接下來將安裝新電達和機電設備，預定年底前完工。

    雷達操作人員也要培訓，七股氣象雷達站恐到明年才會正式啟用，南區氣象中心主任謝章生今天說，新站雷達啟用後，將和現有七股氣象雷達站（舊站）併行一段時間進行氣象觀測，使用20年的現址舊站才會停用，由新站接手。

    七股氣象雷達站將採無人站方式，謝章生指出，由氣象人員遙控操作，氣象局在雲林和高雄也都增設氣象雷達站，精進氣象、降雨等測報。

    謝章生說，七股氣象雷達站現址用地未來在拆除雷達儀、天線等設備後，將交還給國有財產署，南市府可向國產署爭取代管。

    此外，氣象新站連接台61線七股八棟寮交流道的聯外道路長度900多公尺，路寬將由3米拓寬為6米，拓寬經費2600萬元，由七股區公所承辦，拓寬計畫也延宕，目前已有條件通過濕地審查，拓寬工程設計中。

    台南七股新地標，在七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高的站體主建築、雷達罩接近完工。（記者楊金城攝）

    台南七股新地標，在七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高的站體主建築、雷達罩接近完工。（記者楊金城攝）

    七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高站體主建築、雷達罩接近完工，外觀搶眼。（記者楊金城攝）

    七股潟湖海堤旁新建的七股氣象雷達站，7樓高站體主建築、雷達罩接近完工，外觀搶眼。（記者楊金城攝）

    現有七股氣象雷達站（舊站）使用20年，未來將搬遷後停用，用地歸還國產署。（記者楊金城攝）

    現有七股氣象雷達站（舊站）使用20年，未來將搬遷後停用，用地歸還國產署。（記者楊金城攝）

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