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    滿到溢出來！便當3樣主菜只收95元 網友激動跪求地點

    有網友分享自己到1家便當店買午餐，夾滿3樣主菜後去結帳，老闆竟然只收95元。（圖擷取自爆料公社）

    有網友分享自己到1家便當店買午餐，夾滿3樣主菜後去結帳，老闆竟然只收95元。（圖擷取自爆料公社）

    2022/05/21 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕外食族近年來餐費逐漸增加，想用1張百元鈔就能吃飽只能透過廣大網友們無私分享，哪裡有份量飽滿又價格實在的店家。近日就有名網友PO文分享，自己到1家便當店買午餐，夾滿3樣主菜後去結帳，老闆竟然只收95元。文章一出，吸引超過1萬8千人按讚，更有無數網友紛紛留言，跪求便當店地址在哪裡。

    網友在臉書社團「爆廢公社」PO文並附上照片，自己中午走到1間沒有吃過的便當店，因為今天想吃飽一點，所以除了主餐雞腿便當外，還有另外加點了排骨、香腸，正當他準備掏出200元結帳時，老闆說「這樣總共是95元」，讓他感到非常震驚。

    文章曝光後，網友們被照片裡異常澎湃的便當份量，以及便宜到不可思議的價格給嚇到，「剛沒看文，還以為是（拜拜）用，太豐盛了」、「老闆怕你餓著了」、「好像在拜地基主」、「老闆在做功德的喔」、「做夢的感覺」、「佛心老闆誒～可遇不可求」。

    也有不少網友向原PO跪求，請他公開分享便當店的地址在哪，「跪求地址」、，「佛心便當在哪，佛心公司」、「沒地址沒真相，坐等地址ing」、「哪家佛心便當！雞腿還是大雞腿呢！」。

    而內行的網友則跳出回應指出，原PO光顧的這家店可能位於高雄楠梓，「這是高雄楠梓的．．．」、「在高雄！每天那個人潮真的很可怕」、「看便當盒，楠梓德民路和家小館！！」、「看到這炸香菇還有這價格，應該是楠梓區的和家小館，它有很多菜色，只是版主沒夾到菜」。

    文章曝光後，吸引無數網友留言，大家紛紛跪求原PO分享地址在哪。（圖擷取自爆料公社）

    文章曝光後，吸引無數網友留言，大家紛紛跪求原PO分享地址在哪。（圖擷取自爆料公社）

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