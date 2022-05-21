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    台科大畢典嘉賓致詞爆歧視 盼兒女不要帶同性回來結婚

    台科大今舉辦畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖上台致詞，談到對自己兒女的狀態，直言不要女兒帶女生回來、兒子帶男生回來結婚，不要帶黑人回來結婚，言語歧視同性與種族，遭學生批評「政治不正確」。（讀者提供）

    台科大今舉辦畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖上台致詞，談到對自己兒女的狀態，直言不要女兒帶女生回來、兒子帶男生回來結婚，不要帶黑人回來結婚，言語歧視同性與種族，遭學生批評「政治不正確」。（讀者提供）

    2022/05/21 15:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學今（21日）舉辦畢業典禮，不料嘉賓致詞爆發爭議言論。校友總會理事長蔡侑霖上台分享自己3個小孩教育，卻談到身為父親的煩惱時，直言希望小孩如女兒結婚「不要帶女孩子回來」，或跟兒子說「不要帶一個男生回來結婚」等；相關言論引發台下學生與其他校友等嘩然，也有學生認為校園已開放性別友善，講者卻有性別歧視，自覺丟臉。

    台科大今舉行畢業典禮，並採實體與線上同步，嘉賓致詞方面，校友代表由校友總會理事長蔡侑霖致詞，他上台3分鐘內講述自己生活與煩惱，從學生時代到成家立業，其中3個兒女教養、唸書、語言學習與碰到疫情與想結婚等問題。

    不料，話鋒一轉，蔡侑霖談起身為父親的煩惱，闡述小朋友都異想天開，對女兒說想結婚等，突然直言：「一定要結婚，但結婚的時候不要帶一個女孩子回來」，也跟兒子講，帶什麼顏色的夥伴回來，我一定高興，「但不要帶一個男生回來結婚」，說自己無時無刻都在煩惱，尤其對小朋友，若（兒子）改天帶一個黑色的男人回來說爸比這是我的對象，蔡侑霖對台下分享自己心情：「那你（兒子）可以不要回來嗎？」認為此痛苦是建立在家長身上。

    上述言論，因有網路轉播，引發台科大學生與校友嘩然，認為校友代表「政治不正確」，如台科大校園內已有性別友善廁所，卻仍發生來賓致詞歧視同性婚姻，讓學生直呼「好丟臉...」，台下一片譁然、台上一片尷尬，還涉及種族歧視（黑色男人）等問題。

    面對嘉賓致詞產生爭議，台科大主任秘書呂正修表示，多元的社會，大家有不同的想法，理事長表達個人看法。學校的態度，如同校長的畢業致詞，祝福同學，擺脫各種框架，有自己獨立思考的能力，用無界限的思維，創造屬於自己的價值。（16:22更新，增加校方回應）

    台科大今舉辦畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖上台致詞，談到對自己兒女的狀態，直言不要女兒帶女生回來、兒子帶男生回來結婚，不要帶黑人回來結婚，言語歧視同性與種族，遭台下學生直呼丟臉。（讀者提供）

    台科大今舉辦畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖上台致詞，談到對自己兒女的狀態，直言不要女兒帶女生回來、兒子帶男生回來結婚，不要帶黑人回來結婚，言語歧視同性與種族，遭台下學生直呼丟臉。（讀者提供）

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