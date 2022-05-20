白沙屯媽祖帶財來！今晚駐駕海埔派出所 鹿港旅宿大客滿

白沙屯媽祖今晚駐駕在鹿港海埔派出所，是粉紅超跑首次駐駕鹿港地區派出所。（記者劉曉欣攝）

2022/05/20 23:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太幸運！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香今天出發，首日駐駕在彰化縣鹿港警分局海埔派出所，連資深警員都大喊是「史上第一次」，而跟隨白沙屯媽祖的香燈腳也擠爆鹿港小鎮，全鎮旅宿房間全都被搶光光！

白沙屯媽祖今天傍晚「快閃」伸港福安宮後，「粉紅超跑」一路沿著台17線往線西、鹿港方向快速前進，許多鹿港信眾都猜測今年可能會再次駐駕大慶公司，沒想到，「粉紅超跑」今晚7點左右行經海埔派出所，鑾轎突然走進台17線旁的派出所，連一旁指揮交通的警員都愣住。

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鹿港警分局根本沒想到白沙屯媽祖會駐駕在派出所，海埔派出所更是完全沒有準備，全所都覺得這真是大驚喜，因為原本人民保母就要執勤護轎，員警都覺得白沙屯媽祖有夠貼心！

資深警員說，他都在鹿港警分局待了30幾年，白沙屯媽祖駐駕鹿港警分局的派出所，這還是第一次，真的非常開心。

白沙屯媽祖今晚駐駕鹿港海埔派出所，鹿港鎮民為之瘋狂，紛紛湧入獻花參拜，還有人遠從台中沙鹿趕來來，祈求親人開刀順利。

白沙屯媽祖駐駕，連帶鹿港小鎮的旅館、民宿、背包客棧與香客大樓房間全部一夕之間被搶光光，業者大讚說，感恩媽祖帶財來，讓因為疫情受到影響的旅宿業帶來光亮與希望。

鹿港海埔派出所湧入大批信眾參拜白沙屯媽祖。（記者劉曉欣攝）

鹿港海埔派出所湧入大批民眾，就是要來見白沙屯媽祖一面。（記者劉曉欣攝）

白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

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