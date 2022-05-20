為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽祖帶財來！今晚駐駕海埔派出所 鹿港旅宿大客滿

    白沙屯媽祖今晚駐駕在鹿港海埔派出所，是粉紅超跑首次駐駕鹿港地區派出所。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖今晚駐駕在鹿港海埔派出所，是粉紅超跑首次駐駕鹿港地區派出所。（記者劉曉欣攝）

    2022/05/20 23:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太幸運！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香今天出發，首日駐駕在彰化縣鹿港警分局海埔派出所，連資深警員都大喊是「史上第一次」，而跟隨白沙屯媽祖的香燈腳也擠爆鹿港小鎮，全鎮旅宿房間全都被搶光光！

    白沙屯媽祖今天傍晚「快閃」伸港福安宮後，「粉紅超跑」一路沿著台17線往線西、鹿港方向快速前進，許多鹿港信眾都猜測今年可能會再次駐駕大慶公司，沒想到，「粉紅超跑」今晚7點左右行經海埔派出所，鑾轎突然走進台17線旁的派出所，連一旁指揮交通的警員都愣住。

    鹿港警分局根本沒想到白沙屯媽祖會駐駕在派出所，海埔派出所更是完全沒有準備，全所都覺得這真是大驚喜，因為原本人民保母就要執勤護轎，員警都覺得白沙屯媽祖有夠貼心！

    資深警員說，他都在鹿港警分局待了30幾年，白沙屯媽祖駐駕鹿港警分局的派出所，這還是第一次，真的非常開心。

    白沙屯媽祖今晚駐駕鹿港海埔派出所，鹿港鎮民為之瘋狂，紛紛湧入獻花參拜，還有人遠從台中沙鹿趕來來，祈求親人開刀順利。

    白沙屯媽祖駐駕，連帶鹿港小鎮的旅館、民宿、背包客棧與香客大樓房間全部一夕之間被搶光光，業者大讚說，感恩媽祖帶財來，讓因為疫情受到影響的旅宿業帶來光亮與希望。

    鹿港海埔派出所湧入大批信眾參拜白沙屯媽祖。（記者劉曉欣攝）

    鹿港海埔派出所湧入大批信眾參拜白沙屯媽祖。（記者劉曉欣攝）

    鹿港海埔派出所湧入大批民眾，就是要來見白沙屯媽祖一面。（記者劉曉欣攝）

    鹿港海埔派出所湧入大批民眾，就是要來見白沙屯媽祖一面。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

    白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

    白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

    白沙屯媽祖南下進香首日駐駕鹿港海埔派出所。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「粉紅超跑」閃舞兩圈！ 白沙屯媽祖「快閃」伸港福安宮
    2022/05/20 19:50

    「粉紅超跑」閃舞兩圈！ 白沙屯媽祖「快閃」伸港福安宮
    白沙屯媽進香》頭旗、鑾轎一度兵分兩路凸顯「媽祖帶路」特色
    2022/05/20 14:03

    白沙屯媽進香》頭旗、鑾轎一度兵分兩路凸顯「媽祖帶路」特色

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    白沙屯粉紅超跑中午停駕修配廠 業者直呼開店20年首次
    2022/05/20 13:10

    白沙屯粉紅超跑中午停駕修配廠 業者直呼開店20年首次
    霸氣！台中信眾恭迎「粉紅超跑」 點心攤送一大包棒棒糖
    2022/05/20 12:51

    霸氣！台中信眾恭迎「粉紅超跑」 點心攤送一大包棒棒糖

    文山高中加速接軌國際「雙聯班、雙語班」
    「粉紅超跑」進入台中清水 原地晃動3分鐘突然向前衝
    2022/05/20 11:22

    「粉紅超跑」進入台中清水 原地晃動3分鐘突然向前衝
    白沙屯媽進香凌晨提早出發 「粉紅超跑」領萬人向前行
    2022/05/20 05:14

    白沙屯媽進香凌晨提早出發 「粉紅超跑」領萬人向前行
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播