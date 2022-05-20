台灣首府大學宣布停辦 學生組自救會堅持原校畢業

台灣首府大學日前宣布停辦。（資料照，記者楊金城攝）

2022/05/20 16:40

〔記者楊金城／台南報導〕台灣首府大學片面宣布停辦，引起教職員生不滿，學生更是組成自救會，要求學校正視學生受教權益，將在24日舉布條走進校園，捍衛學生的權益，表達堅持原校上課原校畢業，不接受任何轉校。

學生自救會說，學校原本說下學年要停招，結果變成宣布全面停辦，既未獲師生共識，更未獲得教育部核定停辦，學校也未提任何安置說明，學校不能說關就關，出爾反爾，剝奪學生受教權。

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台首大現有大學部、研究所、進修部，共計人文和餐飲2個管理學院、5個學系、2個研究所，學生共811名。

學生自救會指出，不少學生來自弱勢家庭，背負沈重生計及高額助學貸款。對來台求學的外籍生而言，更是一場揮之不去的夢魘，一但失去學籍，恐面臨被遣返回國的命運。

自救會說，還有正在申請實習中的學生，原本的合約，一夕之間恐變成一張廢紙，學生卻只能概括承受，但這不是辦教育者該有的態度。

自救會要求學校必須對學生負起責任，應循序漸進妥善的安置師生，若要退場，至少也應依退場條例相同條件照顧教職員權益，並依私校法讓學生原校讀到畢業後，再申請停辦。

自救會今天（20日）發表3大訴求，包括請學校正視學生訴求，完成對全校學生該要負起的責任。請完整完備讓所有學生修習完所有學年課程，保障學生最基本的受教權利。堅持原校畢業、不接受任何轉校。

台首大學生自救會並決定24日上午10點在校門口集結，舉布條、呼口號走進校園，再向校長張淑中遞交陳情書，隨後發動學生連署、靜坐抗議，表達堅持原校畢業，不接受任何轉校。

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