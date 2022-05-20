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    不僅彰化 高雄也有數十人採檢時留「這支電話」

    高雄市長陳其邁呼籲民眾，PCR採檢時務必確診手機號碼正確。（高雄市政府提供）（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁呼籲民眾，PCR採檢時務必確診手機號碼正確。（高雄市政府提供）（記者許麗娟攝）

    2022/05/20 16:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國人疫情嚴峻，高雄市今天已新增7440例本土個案，高雄市長陳其邁今（20日）在防疫記者會中呼籲民眾，PCR採檢時一定要留正確電話，否則收不到檢驗結果通知，也不要留範例上的「090000000」，高雄市也有2、30人填這支電話。

    陳其邁表示，PCR採檢時要確認手機號碼，電話有錯會找不到人，市府只有民眾的健保資料，但有時戶籍與實際居住地不同，甚至要請警察幫忙找人，相當麻煩，尤其中央、醫院、隔離通知都靠這支電話，沒留會找不到人，服務也會慢到，這是目前最頭痛的問題。

    同時提醒，手機號碼的數字好好寫，10碼都寫數字，不要加「-」、也不要有空格，更不要依範例直接寫「0900000000」，而是要照實寫自己的電話號碼。

    此外，確診者自主疫調回報系統，陳其邁提醒，送出前一定要確認資料是否正確，以便發送隔離通知書，萬一有要修改，初次填報24小時內還可至原連結修改1次，也強調一定要主動回報才能收到隔離住所的通知書，年長者可請子女代填。

    另今天中央宣布，為解決居隔通知書塞車問題，5月25日將增發居隔通知書證明，過去發放居隔通知書可能要24小時，現在大概只要10小時，只要資料正確會立刻在10小時內開單。

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    民眾採檢PCR時，須留正確手機號碼且不用空格或加「-」，也勿填寫範例上的號碼。（高雄市政府提供）

    民眾採檢PCR時，須留正確手機號碼且不用空格或加「-」，也勿填寫範例上的號碼。（高雄市政府提供）

    確診者自主疫調回報系統須上傳才能收到隔離通知書，若要修正，上傳24小時內還能修改1次。（高雄市政府提供）

    確診者自主疫調回報系統須上傳才能收到隔離通知書，若要修正，上傳24小時內還能修改1次。（高雄市政府提供）

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