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    首頁　>　生活

    確診後獲「無敵星星」免居隔 羅一鈞：絕不是鼓勵民眾染疫

    3個月內曾確診免居隔，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說，這有如吃下「無敵星星」。羅一鈞今天強調，這絕非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒若有打疫苗加上染疫，會比之前獲得更多的保護力。（指揮中心提供）

    3個月內曾確診免居隔，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說，這有如吃下「無敵星星」。羅一鈞今天強調，這絕非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒若有打疫苗加上染疫，會比之前獲得更多的保護力。（指揮中心提供）

    2022/05/20 17:41

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，許多人都曾被感染，3個月內若接觸確診者也不會再被匡列，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說，這有如吃下「無敵星星」；羅一鈞今天強調，這絕非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒若有打疫苗加上染疫，會比之前獲得更多的保護力。

    羅一鈞今天在疫情記者會上表示，現在社區傳播下難免染疫，尤其很多人都在醫療場域工作，如果打過疫苗的話會比先前獲得更多保護力，定律是3個月內不會匡列，「所謂無敵星星不是叫大家去染疫」，生活上不用太恐慌，只要適度休息且用藥，就能把疫情控制好。

    羅一鈞也以自身為例，他本身有糖尿病，像他這種慢性病患就不適合刻意去染疫，因為有中重症風險，即使打過疫苗可降低風險也不適合特別涉險，但如果因為生活或工作接觸遭感染，絕大部分也是輕症無須過度擔憂、恐慌。

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