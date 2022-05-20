美魔女擇偶開條件「資產8000萬」 已2人符合「低調發展中」

專業媒人婆黃淑晴指50歲護理師擇偶條件資產逾8000萬元已有2位符合。（擷取自黃淑晴臉書）

2022/05/20 18:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣媒人婆兼主持人黃淑晴日前接獲一名自稱50歲女子傳訊，請她協助介紹對象，對方說，自己貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8000萬元以上」。黃淑晴將要件貼在臉書徵求配對，迴響熱烈，手機電話幾乎被打到爆炸，已有2人符合條件。

黃淑晴主業是主持人與演員經紀人，但40年前為友人配對成功後，儼然成了職業媒人婆。她日前接獲女子傳訊息，請求媒合對象，對方說自己是護理師，50歲，沒有結婚無子女，生活單純，本人貌美、可愛有氣質，身材很好，身高164公分體重55公斤，對象不限離婚喪偶，要有錢人，開公司，或者嫁國外、或有錢人退休皆可。

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女子強調，自己可照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（行情一個月30萬），陪同國內外洽商、旅遊，至於現金、有價證券加不動產要8000萬以上是以備2人到終老衣食無虞。

網友指稱這名徵婚女根本是在「挖金礦」，黃淑晴今天下午在臉書貼文說，這幾天有接不完的電話，「但說真的，我也很訝異的是竟然真的找到這麼優秀的男人，而且是2位符合條件的，現在就靜候他們之間（低調）的自由發展了。」

黃淑晴指出，在這幾天的爆炸電話當中，10通電話裡面，有9通都是父母親著急為孩子們找對象，光為了要把這將近200名熟男熟女整理資料，幾乎變成了熊貓眼，今天適逢520我愛您，祝福有情人終成眷屬，也會在近期將適合的男女朋友們一一做配對，請耐心等待。

黃淑晴強調，介紹對象完全沒有收任何的費用，是在做功德介紹。

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