屏東基督教醫院PCR分流 白天防疫門診給藥丶晚上專門篩檢站不給藥

屏東基督教醫院恩慈大樓一樓停車場白天防疫門診給藥，晚上專門篩檢站不給藥。（記者葉永騫攝）

2022/05/20 15:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院為採取PCR分流，避免影響急重症病人，即日起急診室PCR採檢只到晚上8點，另外開設防疫門診及PCR專門篩檢站在恩慈大樓一樓停車場，白天防疫門診提供輕症採檢及給緩解藥物，晚上則是免費採檢PCR，但現場不給藥。

屏東基督教醫院表示，為避免影響急重症病人就醫，屏基急診室武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）PCR採檢掛號只到晚上8：00止，民眾快篩陽性且無症狀者，可利用縣府公告的社區篩檢站或到防疫門診採檢。防疫門診則是每周一至周五上午9：00至12：00，下午2：00至5：00，周六、周日上午9：00至12：00，在屏基恩慈大樓一樓停車場，主要為快篩陽性或懷疑感染武漢肺炎且症狀輕微的民眾採檢並提供緩解症狀藥物（非抗病毒藥物），收費340元，但40公斤以下孩童，仍需到急診掛號採檢。

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屏基社區篩檢站則是從下周一（23日）啟動，每周一至周五晚上6：00至9：00，在屏基恩慈大樓一樓停車場，專門為民眾採檢PCR不提供藥物，不收費。

屏基指出，武漢肺炎確診且有高風險因子者，如欲領用抗病毒藥物，需先掛號家醫科或胸腔內科，再由未居隔親友持健保卡及確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等）到門診開立抗病毒藥物，屏基不提供「居家隔離、居家檢疫、自主防疫期間快篩陽性視訊確診」服務。

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