台南創「觀光復原者聯盟」 邀確診者疫後健康遊

台南市府結合業者組成「觀光復原者聯盟」，邀全國確診者疫後遊台南，健康生活。 （記者洪瑞琴攝）

2022/05/20 15:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市結合觀光旅宿業者組成「觀光復原者聯盟」，提供住宿優惠最低到45折，歡迎確診者疫後出遊臺南，優美風光與美食，「甜你口更暖你心」。

市長黃偉哲今（20）日偕同業者放送福音。他表示，其實像高鐵都有早鳥專案，暑假到了，很多旅宿業者也有專案，未來確診者都會痊癒後，就自動加入「復原者聯盟」報復性消費。

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黃偉哲表示，確診已經心情很不好了，復原後當然就是要去外面走走，台南張開雙手歡迎大家來，首波已經有46家業者提供非常優惠，包括門票、住宿或是遊樂、旅遊券的優惠。

台南觀光「復原者聯盟」優惠方案，即日起至6月30日，全國康復者出示簡訊或健保快易通健康存摺資料，在PCR確診15日後，出遊臺南享有優惠。其中尖山埤江南渡假村提供平日住宿定價45折，及買門票送遊船票，劍橋大飯店及艸祭Book inn推出住宿買一送一優惠等。

觀光旅遊局長郭貞慧也分享自身確診經歷，出現異狀時就要積極尋求治療，能更早康復並保障家人和身邊親友健康，她呼籲大家都應該以平常心看待確診者和康復者。她表示，不論疫情如何變化，政府部門一直思考如何協助觀光業者升級轉型，就是要在疫情衝擊下減輕影響，並積極協助業者在後疫時代脫穎而出。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧現身說法，分享確診隔離生活，呼籲大家平常心看待。（記者洪瑞琴攝）

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