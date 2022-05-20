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    高雄+7440 陳其邁：北部社區有較多群體免疫 疫情對南部較不利

    高雄市今（20日）新增7440人確診。（記者許麗娟攝）

    高雄市今（20日）新增7440人確診。（記者許麗娟攝）

    2022/05/20 15:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（20日）新增7440例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為7525例，不過經市府疫調發現，有85例居住地在外縣市轉銜或境外移入、改判。

    7440例確診者中，隔離期陰轉陽1294例、外縣市旅遊史175例、密切接觸者5716例（同住親友2326例、餐飲娛樂870例、職場校園1928例、高風險場域592例）、新案疫調中255例。

    市長陳其邁指出，現在高雄市是社區流行型態，家有確診者，其他同住親友一定要一人一室，並徹底清消、不能共餐。

    從高風險縣市5日平均圖來看，高雄、台中、台南自4月20日起發生率都同步上升，北部受限於採檢量能，加上過去有大的社區傳播，群體免疫較多，南部過去較少大規模的群聚感染，因此疫情對南部較不利，因此從流行曲線，南部還是上升趨勢。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日確診者中，陽轉有1294人、匡列2357人，因症就醫確診有1789人。密切接觸者中，同住家人1407人佔最大宗，其次是職場1311人，兩者互有消長，可見目前社區傳播鏈在同住家人與職場間互相傳播和影響。

    同住家人中65歲以上感染有上升趨勢，從5月13日的9.84至5月20日已上升到11.63%，陳其邁提醒，家有長輩時，若有人居隔或確診，務必要做好家人間的隔離。

    衛生局長黃志中表示，高雄市醫療量能，至今天上午11點止，居家照護者2萬7504人、入住集檢所279人、加強防疫旅館51人、住院584人，目前負壓及專責病床總床數1906床、空床數1295床、約67.9%，加強型防疫旅館的總床數有484床，空床數434、約89.7%。

    高雄市5月20日新增7440人確診，其中以同住家人、親友佔2326人最多。（高雄市政府提供）

    高雄市5月20日新增7440人確診，其中以同住家人、親友佔2326人最多。（高雄市政府提供）

    高雄市與其他高風險縣市疫情發生率，陳其邁表示，高雄、台中、台南上升曲線一致，北部則受限採檢量能可升降。（高雄市政府提供）

    高雄市與其他高風險縣市疫情發生率，陳其邁表示，高雄、台中、台南上升曲線一致，北部則受限採檢量能可升降。（高雄市政府提供）

    65歲以上長者的染疫率從5月13日的9.84%上升至今（20日）為11.63%。（高雄市政府提供）

    65歲以上長者的染疫率從5月13日的9.84%上升至今（20日）為11.63%。（高雄市政府提供）

    高雄市5月20日確診個案的年齡分布已愈來愈平均。（高雄市政府提供）

    高雄市5月20日確診個案的年齡分布已愈來愈平均。（高雄市政府提供）

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