侯友宜視察疫苗接種 民眾抱怨衛生所排隊人潮

新北市長侯友宜到中和疫苗接種站視察。（記者邱書昱攝）

2022/05/20 15:13

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午到中和環球購物中心視察疫苗接種站情形，現場不少家長帶著符合年齡的小朋友前來施打第一劑，他也問候民眾接種情況，與此同時，在訪問前有民眾跑到他面前，抱怨中和、淡水衛生所外排隊人潮及居隔單，侯友宜直說了解並在解決，主要還是中央系統問題。

這處疫苗接種站是由雙和醫院負責，每天給予1千位預約、現場接種的名額，現場也有一位蔡姓阿公帶著6歲準備上小學一年級的女童打針，阿公說，看著確診人數變多，趁著學校停課時候來打，回家也會觀察多喝水注意身體。

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侯友宜鼓勵能接種追加劑的民眾，或前幾劑的民眾趕快來施打，他也感謝雙和醫院在這段期間的協助，不管是提供居家照護的三萬二千多人醫療、守護中重症患者，就連疫苗接種也已服務四十三萬人次，還要協調基層診所協調溝通等。

針對目前所面臨的現況，侯友宜說，新北在浪頭上很快就發現問題、反映給中央，希望因地制宜快速應變，尤其民眾抱怨的居隔單人工作業太慢，主要是法傳系統問題，基層人員得人工填寫，每張也耗費20多分鐘，盼趕快解決。

此外，媒體詢問如果出現症狀卻前來施打疫苗，新北衛生局長陳潤秋補充，在醫生問診時發現類似肺炎症狀，都會安排進行PCR，也呼籲符合條件的民眾能使用快篩辨別，同時也鼓勵大家打疫苗。

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中和疫苗接種站由雙和醫院提供服務，每天有一千位民眾施打。（記者邱書昱攝）

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