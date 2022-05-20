近70年來最冷！鄭明典PO圖：今年是有生以來最涼的5月

圖表詳細標示了自1951年起歷年5月同期的平均溫度，只見今年5月1至18日的平均氣溫為23.5度，比近30年氣候值25.68度低了超過2度，更是自1953年的23.36度以來最涼冷的5月。（擷取自報天氣-中央氣象局臉書粉專）

2022/05/20 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人有感，相較於去年炎熱的5月，今年5月至今顯得涼爽許多，中央氣象局今日表示，民眾的感覺是正確的，今年5月1日至18日的平均氣溫比氣候值低了超過2度，也是自1953年以來同期最涼的5月。

氣象局氣象局「報天氣」粉專今日PO出一張統計圖表並寫道，去年5月初很多人可能就已經開冷氣了，今年已進入5月下旬，但很多時候都還需要穿薄外套，跟去年、前年暖熱的5月相比，今年涼冷的落差感非常明顯。

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圖表詳細標示了自1951年起歷年5月同期的平均溫度，只見今年5月1至18日的平均氣溫為23.5度，比近30年氣候值25.68度低了超過2度，更是自1953年的23.36度以來最涼冷的5月。

氣象局長鄭明典稍早也在個人臉書轉傳了這張圖表並在文中表示，民眾對於今年5月特別涼的感覺是對的，他說，「對很多人來說，今年5月是有生以來最涼的5月！」

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