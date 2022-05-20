江啟臣：陳時中允諾偏鄉納入「快篩陽視同確診」

國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財及無黨籍立委高金素梅今前往中央流行疫情指揮中心拜會指揮官陳時中，籲請將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，獲陳允諾。（江啟臣辦公室提供）

2022/05/20 14:23

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財及無黨籍立委高金素梅今前往中央流行疫情指揮中心拜會指揮官陳時中，籲請將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，減少偏遠地區就醫不便。江會後發布新聞稿表示，陳已允諾，除了加發偏鄉地區快篩試劑，1、2天內會將偏遠居民納入「快篩陽視同確診」對象。

江啟臣指出，這次疫情爆發後，台中市原鄉和平區自5月起已有118例確診，但因為快篩不足且和平區衛生所無法進行PCR採檢，民眾必須大老遠下山到醫院才能採檢確認，恐有許多黑數，偏遠地區多為高齡、年幼人口及在地農工，其中高齡年幼者更是這次的高風險族群，一旦染疫病程惡化迅速，因此更需要及早給予治療，才能控制病情。

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高金素梅表示，偏鄉和原鄉地區幅員廣闊，多數地方更沒有藥局只有衛生所，不論是買快篩或是PCR採檢都路途遙遠，單趟車程短則1、2小時，長則超過4小時，深怕根本來不及就醫，建議指揮中心快篩劑發放到地方衛生所後，可由鄉公所協助發送，除了避免讓居民舟車勞頓又買不到，也可以真正發送到每位居民手中，用以因應疫情。

陳時中表示，未來一兩天內就會將偏鄉、原鄉和離島等偏遠地區納入適用，減少當地居民就醫不便的困擾，另也已責成相關單位針對偏遠地區發放快篩試劑的78個地點，每個地點優先加發5箱快篩，也會規劃由鄉公所協助發送，先解燃眉之急，未來也會持續關心偏鄉醫療情形。

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