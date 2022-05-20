為疫情高峰備戰！彰化縣1811座公廁防疫就緒

疫情期全縣仍然開放讓民眾使用的公共廁所有1811座，清潔消毒用量驚人，為讓民眾在外安心如廁，更感謝公廁管理單位貼心，彰化縣環保局免費提供消毒用酒精1萬482瓶、1811瓶漂白水，分送給公廁管理單位。（環保局提供）

2022/05/20 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案數攀升，最近5日PCR核酸檢測陽性率超過6成5，疫情將進入高峰，疫情期全縣仍然開放讓民眾使用的公共廁所有1811座，清潔消毒用量驚人，為讓民眾在外安心如廁，更感謝公廁管理單位貼心，彰化縣環保局免費提供消毒用酒精1萬482瓶、1811瓶漂白水，分送給公廁管理單位。

公廁管理單位全縣鄉鎮市公所和超商與加油站都有，包括中油、統一超商、全家超商、萊爾富超商管理中心等。

請繼續往下閱讀...

防疫並肩作戰，縣長王惠美感謝縣內公私場所建檔公廁，疫情期仍然持續開放方便民眾使用，由環保局免費提供消毒用品，藉由小小的心意對提供者表達大大的感謝。

另外，經濟部自今年5月16日起辦理「餐飲業者行銷補助」凡餐飲業者規劃折扣方案、廣告投放等，都可以向經濟部申請補助，開立統一發票每家最高10萬的行銷補助，無開立發票最高2萬元，受理期間到6月15日截止。

縣府提醒餐飲業可以透過申請網站懶人包引導，只要上網依步驟執行，即可快速完成申請，補貼申請網址https://moeadsc.tw/，或可撥打服務專線（02）26985809或（02）26985810及諮詢信箱moeadsc@cpc.org.tw將有專人提供協助。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

彰化縣環保局免費提供消毒用酒精1萬482瓶、1811瓶漂白水，分送給公廁管理單位。（環保局提供）

疫情持續發酵中，公廁清潔消毒格外重要。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法