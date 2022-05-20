竹科二期用地擬遷鄭家墓地 台大教授周婉窈疾呼留下歷史

竹科二期用地擬遷鄭家墓地，台大教授周婉窈疾呼相關單位留下歷史遺跡。（取自臉書）

2022/05/20 11:37

〔記者林曉雲／台北報導〕新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫用地，涉及鄭家家族墓地遷移，台大歷史系教授周婉窈在臉書聲援鄭家表示，鄭用錫是台灣第一位真正考上進士的人，新竹北門鄭家成為台灣歷史上最重要的家族之一，為了竹科的發展，鄭家已經被徵收很多土地，家族墓園其實佔地很小，實在應該予以保留。

周婉窈受訪表示，鄭欽仁教授的侄女鄭安孺為保留鄭家家族墓地奔波了2年，但毫無結果，今年6月，150年共5代之鄭家墓園就要被強制拆遷，她疾呼，開台進士鄭用錫親弟家族墓園面臨劫難，質疑科學園區容不下豐厚的在地歷史文化及家族墓園，盼相關單位留下鄭家之墓，留下歷史遺址。

請繼續往下閱讀...

竹科擴建計畫土地徵用主要提供台積電用地，鄭用錦派下族人在辦理過程中，曾向科管局表達希望留下佔地不到被徵收土地1％的家族墓地，並希望科管局能夠代為聯絡台積電相關業務部門。

周婉窈表示，鄭用錫是台灣第一位真正考上進士的人，之前都是「冒籍」，不是真的出身台灣的人；鄭家透過教學、經商和科舉，成為台灣歷史上最重要的家族之一，亦即新竹北門鄭家，但新竹科學園區要蓋新廠，鄭用錫親弟弟鄭用錦派下家族墓園竟然要被迫拆遷，情勢危急，歷史毀了就毀了，對家族也是一大創傷，為了竹科的發展，鄭家已經被徵收很多土地，家族墓園其實佔地很小，實在應該予以保留。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法