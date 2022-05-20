育兒津貼加碼8月起每月5000元 近46萬名幼兒受益

育兒津貼再加碼，今年8月起提高為每月5000元，初步統計，至少約有45.9萬名幼兒受益。（教育部提供）

2022/05/20 09:26

〔記者林曉雲／台北報導〕育兒津貼再加碼，今年8月起提高為每月5000元，第2胎6000元，第3胎7000元，教育部今表示，各核定機關將於9月底前撥付津貼至申請人指定帳戶，初步統計，至少約有45.9萬名幼兒受益。

教育部國教署組長王慧秋說明，為因應少子女化現象，行政院於110年1月29日修正核定「我國少子女化對策計畫（110年至113年）」，對於6歲以下幼兒教育與照顧，以「平價教保續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」為主軸，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標。

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2至未滿5歲育兒津貼分兩階段提高額度，110年8月起，津貼由每月2500元提高至3500元，第2胎及第3胎以上的幼兒也再提高津貼額度，教育部表示，期盼可減輕爸爸媽媽養育子女的負擔。

王慧秋表示，津貼各月份將由各地方政府於受理申請的次月月底前，按月撥付，例如：111年8月第1名子女之津貼發放額度為5000元，將由各核定機關於111年9月月底前撥付津貼至申請人指定帳戶，教育部統計110學年至111年3月，共計約45.9萬名幼兒受益，並持續辦理中。

對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。自108年8月起，教育部銜接衛生福利部0至未滿2歲育兒津貼，全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，以提供未滿5歲的家庭育兒協助措施無縫銜接。

教育部育兒津貼線上申請，讓家長申請更便利。更多相關訊息可至全國教保資訊網查詢，也可撥打免付費諮詢電話0800-205-105洽詢。

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