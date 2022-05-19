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    台南6-11歲莫德納即起可上網預約 兒童BNT疫苗23日開放

    台南市不方便在校接種的6到11歲兒童可透過「台南打疫苗」網頁版預約莫德納，兒童BNT則於5月23日開放預約，5月30日開始門診接種。（台南市研考會提供）

    台南市不方便在校接種的6到11歲兒童可透過「台南打疫苗」網頁版預約莫德納，兒童BNT則於5月23日開放預約，5月30日開始門診接種。（台南市研考會提供）

    2022/05/19 16:57

    〔記者劉婉君／台南報導〕對於不方便在校接種疫苗的6到11歲兒童，台南市政府今（19）日宣布，即日起可透過「台南打疫苗」網頁版預約施打莫德納疫苗，由家長陪同自行到門診接種。5到11歲兒童BNT則於5月23日開放預約，5月30日開始門診接種。

    市府說，台南市自5月2日啟動國小學童莫德納疫苗入校施打後，國小兒童BNT疫苗接種意願調查也於昨天展開，預計27日於校園開打。不方便配合入校專案的家長及學童，6-11歲莫德納即日開放「台南打疫苗」（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約和門診，5月23日起開放5-11歲兒童預約5月30日後的兒童BNT接種門診。

    衛生局長許以霖提醒，近期天氣多變，若孩童近期身體狀況不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後請於現場休息15至30分鐘，按住注射部位，請勿搓揉，若有不適立即向醫護人員反應。回家後持續注意身體情形，多喝水、多休息、均衡飲食，2週內避免劇烈運動。也請家長注意，兒童如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。 若有不適，也可以請3日疫苗假（含當日）。

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