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    萬物皆漲！苗縣議員建議營養午餐補助5元 調高至45元

    苗栗縣議員張淑芬建議學生營養午餐，由苗縣府補助5元，縣府教育處長葉蕊慧會向中央反映及研議。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員張淑芬建議學生營養午餐，由苗縣府補助5元，縣府教育處長葉蕊慧會向中央反映及研議。（記者張勳騰攝）

    2022/05/19 17:02

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕最近萬物皆漲，苗栗縣議員張淑芬今天在縣政總質詢質疑，目前國中小學生營養午餐為40元，外面的便當一個至少80元，40元只能買半個，不少家長擔心孩子無法吃到健康的營養午餐，她建議苗栗縣政府每餐補助5元，經費年約5千萬元。苗栗縣政府表示，因財政仍受中央控管，此非社福支出，會進一步研議。

    張淑芬指出，萬物皆上漲，苗栗縣的學生營養午餐才40元，對學習中的孩子，是讓人覺得不放心的價格，馬上下學期的營養午餐就要開標，萬一無人來標，苗縣府有無因應對策？

    教育處長葉芯慧表示，目前確實所有原物料、運輸及人事費用皆調漲，農委會於本月初有針對「三章一Q」國產溯源食材部份增加補助，一般地區由6元增加到10元，偏遠地區由10元增加到14元，如此平均用在食材每個孩子有1元的費用調漲，而其他縣市有不同作法，如台中市是每週會增加四元水果費用，台北是增加有機蔬菜費用。

    張淑芬表示，外縣市的學生營養午餐45到50元間，苗栗顯然與外縣市無法比，目前家長孩子生得少，窮不能窮孩子，但目前的營養午餐卻吃得不營養，她建議教育處應與財主單位研議將營養午餐提高5元至每餐45元，全縣目前國中小生師生約5萬人，一年約5千萬元，她相信經費用在孩子身上不會吃虧，投資學生更是功德。

    葉芯慧指出，在2018年曾函詢教育部執行由營養午餐由家長付費，一方面也爭取孩童營養午餐的費用，但部裡函示提到不補助整個縣市政府不排富的營養午餐政策，日後會針對此議題再函文中央，是否就非法定社福支出部份再做檢討。

    對此議題，縣長徐耀昌之前在議會答詢時表示，會請秘書長、教育處、財主等單位視所有財源和適法性來研議，因苗縣府財政仍受中央控管，而營養午餐屬非法定支出還有盲點，如果可以讓議員的美意落實，將盡力而為。

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