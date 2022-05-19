酸王必勝、李秉穎 柯文哲：他們的醫界跟我的不太一樣

台北市長柯文哲今前往了解自由廣場車來速防疫急門診運作情形。（台北市政府提供）

2022/05/19 16:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕衛福部醫福會執行長王必勝認為地方政府應與轄區醫療院所保持良好關係，台大兒童醫師主治醫師李秉穎也表贊同，直言認識的人總是比較好講話；對此，台北市長柯文哲今表示，目前為止也不見任何醫院推託，無法理解為何老是要講平常要跟醫院吃飯喝酒，酸稱「他們的醫界跟我的醫界不太一樣」。

王必勝日前發言雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，令新北市長侯友宜大為光火，而柯文哲雖幫緩頰稱「不認為王必勝會講這種話」，但也說王觀念錯誤，醫療並非唯利是圖的商業；李秉穎今指出，過去SARS期間確實遇到醫院不願配合，故贊同王必勝說法，認為「認識的人總是比較好講話」。

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柯文哲則反駁，目前為止在分攤防疫工作時，也沒看到任何一家醫院推託，因此無法理解王必勝、李秉穎總說平常要與這些醫院吃飯喝酒，「還是他們已經很習慣這樣？」質疑自己也是醫界人士卻也毋需如此，酸稱「他們的醫界跟我的醫界不太一樣」。

北市副市長黃珊珊則說，王必勝是盡力做事的人，因次被外界扭曲其原意，而北市府從4月至今已與各醫院開過兩次院長會議，只要有需要所有醫院都全力以赴，未見到有任何推託之詞，整件事應到此為止。

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