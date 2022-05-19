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    侯友宜老抱怨中央 新北各提案回應陳時中一次說清楚

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上一一解釋新北向中央的提議與回應。示意圖。（資料照，本報合成）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上一一解釋新北向中央的提議與回應。示意圖。（資料照，本報合成）

    2022/05/19 16:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕針對防疫問題，新北市長侯友宜表示，這段時間打給指揮中心無數次，但問題都沒有解決，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上一一解釋新北向中央的提議與回應，並無奈表示：中央接受就被說跟著地方走、不接受就是不理地方，但政策都須經考量全國且經討論而定。

    陳時中指出，所有衛生局長或首長都可直接聯絡，並仔細聆聽，尋找解決方案，有些可行，有些不可行。

    以新北來說，陳時中說明，最早是表達案例越來越多，中央規劃居家照護，新北希望盡快試辦，原本希望自己週一去看，但當天有立法院行程，就約週四前往看看試辦計畫，並且立刻啟動，過程不到一週。

    再來是0+7政策，陳時中說明，當時有解釋若前面完全不居隔，恐怕面對中位數3天的潛伏期，會讓病人變多，上週新北仍再次提出，他也再次解釋先做打完3劑0+7，否則全部放行，前端行政壓力減低，卻增加後端確診的醫護面對壓力。

    陳時中回憶，之前公布要做3+4時，隔天新北就行文要做0+7，自己再次強調開居隔單的壓力增加很多行政工作，但因為病毒有潛伏期，一下子就放掉，造成確診數變更多，控制疫情不利，認為看法見仁見智，絕對不是不重視地方。

    陳時中也無奈提到，中央接受就被說跟著地方走、不接受就是不理地方，但政策都須經考量全國且與首長討論、取最大公約數，加上專家認定，再來執行。

    陳時中並指出，最近的爭議就是快篩陽性即確診，中央表達若無醫師評估，會出現很多問題，因此希望中間加上醫師診斷，在法理與權益上更能平衡，並且依照各地需要也提出快篩陽性就給口服藥。

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    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上一一解釋新北向中央的提議與回應。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上一一解釋新北向中央的提議與回應。（指揮中心提供）

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