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    首頁　>　生活

    疫情高峰 中市議員要求市府盡快全面改為線上教學

    台中市議員謝志忠要求在5月30日學生全面施打疫苗前，市府應全面改採線上教學。（謝志忠提供）

    台中市議員謝志忠要求在5月30日學生全面施打疫苗前，市府應全面改採線上教學。（謝志忠提供）

    2022/05/19 12:45

    〔記者歐素美／台中報導〕疫情高峰，台中市確診數急速增加，各校不時傳出老師、學生確診、隔離，因多數學生尚未完整打疫苗，且學校從正常到課、遠距教學、停課復課，反覆改變一團亂，家長憂心孩子的安全，也相當困擾，市議員謝志忠及王立任要求市府應儘速召集學校、教師、家長及相關團體代表討論，滾動式調整決定是否在疫情穩定及學生完善施打疫苗前，全面改線上教學，並做好配套措施。

    謝志忠表示，台中市政府預計5月30日開始施打疫苗，並於6月24日完成，但醫師認為施打後還需14天才有抗體，這代表從現在到未來還有近30天，未來主人翁就是暴露在極度危險中；王立任指出，近期接獲基層教師反映，停課已經準備許久，但身體對於對抗病毒，還是有所不足。

    謝志忠說，台北市已宣布23-27日遠距教學一週、高雄市也宣布23-25日暫停實體上課3天，在疫情高峰期的急迫時刻，希望媽媽市長，應該多考慮小朋友的健康，教育局應依據之前的經驗，研擬全面遠距教學的妥善配套措施，掌握問題全力輔導克服，完善孩子的學習、及家庭的照顧。

    謝志忠與王立任共同要求市府，應以最快速度召集學校、教師、家長及相關團體代表討論，依據疫情滾動式調整，盡速決定在疫情穩定及學生完善施打疫苗前，是否應全面改線上教學？同時教育局也必須做好全面的配套措施。

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    台中市議員王立任要求市府應立即召開停課會議。（王立任提供）

    台中市議員王立任要求市府應立即召開停課會議。（王立任提供）

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