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    環保署碳盤查指引出爐 成為中小企業減碳「教科書」

    環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，「溫室氣體排放量盤查作業指引」提供不同類別企業了解碳盤查及執行，並能藉此擬定減碳計劃。（記者羅綺攝）

    環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，「溫室氣體排放量盤查作業指引」提供不同類別企業了解碳盤查及執行，並能藉此擬定減碳計劃。（記者羅綺攝）

    2022/05/19 11:54

    〔記者羅綺／台北報導〕全球正加緊腳步邁向淨零碳排，受國際供應鏈的減碳壓力影響，我國企業陷入「碳焦慮」，迫切希望進行碳盤查。環保署今日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供不同類別企業了解碳盤查及執行，並能藉此擬定減碳計劃。環保署表示，有了這本「教科書」後，下個月起也將對全國中小企業分區「上課」。

    環保署氣候變遷辦公室主任、環管處長蔡玲儀表示，《溫室氣體減量及管理法》修正草案（氣候變遷因應法）上週經立法院6委員會聯席審查，其中關鍵條文「2050淨零排放」不但是政府責任，也是全民任務。當前全球企業都紛紛以淨零排放為目標，進而帶動全球供應鏈積極減碳，而減碳的首要步驟就是進行碳盤查，「盤查是減碳的基本功」。

    蔡玲儀指出，現行《溫管法》規定，溫室氣體大排放源自2015年起需進行碳盤查，因此環保署原訂有針對碳排大戶的「溫室氣體排放量盤查作業指引」；但隨著全球供應鏈逐漸重視碳排放，國內中小企業也開始意識到減碳的重要性，因此環保署重新修訂盤查指引，讓所有企業都能有所依循。

    根據環保署最新公布的盤查指引，內容分為3篇。第1篇是「認識溫室氣體盤查」，介紹何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查、盤查作業基本程序等；第2篇是「開始盤查」，載明使用者如何依照各自盤查需求開始進行盤查，以及如何使用環保署的排放量計算工具；第3篇則是環保署公告應盤查登錄大排放源使用的盤查作業程序。

    蔡玲儀說，盤查指引的前1、2篇可供中小企業參考並操作，而第3篇則是針對已執行盤查作業的大排放源。

    至於企業盤查後是否須經第三方查驗機構查證？她說，企業如屬環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經過查驗機構查證。

    蔡玲儀表示，「溫室氣體排放量盤查作業指引」指引發布在環保署事業溫室氣體排放量資訊平台，供企業參考、操作。

    另外，下個月開始環保署也將陸續開始分區對不同的產業召開輔導說明會，範圍包括製造業及住商服務業等，將助企業檢視自身排放來源，並加以擬定減量對策。

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