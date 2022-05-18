學生確診今年累計已破10萬人 2135所學校停課

教育部公布全國學生確診統計，今年起至今已破10萬名學生確診，而全國因疫情影響而部分班級或全校停課的學校，總數也有2135間。（教育部提供、資料照；本報合成）

2022/05/18 19:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今（18日）全國破8.5萬人確診，教育部也公布全國學生確診統計，今年起至今已破10萬名學生確診，而全國因疫情影響而部分班級或全校停課的學校，總數也有2135間。

教育部今晚公布統計，全國學生從1月1日到今天，合計有10萬7767人確診，其中以國小生3萬6948人最多，大專生2萬1725人次之，幼兒園1萬9983人再次之，接著是高中生1萬7554人、國中生1萬1557人。本土是學生確診10萬7191人，境外生今年確診僅576人。

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另外，受疫情影響暫停實體課程的各級學校，教育部統計，採「全校」暫停實體課程，計355所園校（含幼兒園134所、國小94校、國中 27校、高級中等學校25校、大專校院75校）。

採「部分班級」暫停實體課程，計1780所園校（含幼兒園598所、國小 756校、國中221校、高級中等學校 169校、大專校院36校）。合計全國共有2135所園校受影響。

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今年起至今已破10萬名學生確診，全國因疫情影響部分班級或全校停課的學校，總數有2135間。（教育部提供）

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