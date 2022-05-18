花蓮+1611！中南區專責病房接近滿床 玉里慈濟增開4床

花蓮縣今天增1611例本土確診。（花蓮縣政府提供）

2022/05/18 19:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今天新增1611例本土確診，中南區新增確診數增加，北區醫院雖然還有專責病房100多床空床，但中南區2家醫院專責病房已接近滿床！花蓮縣衛生局長朱家祥說，目前持續觀察中南區疫情狀況，如有需要，將徵用玉里慈濟醫院全棟病房作為專責治療使用。

花蓮南區的玉里、富里、卓溪、豐濱等鄉鎮，統計截至15日上午，第一劑疫苗覆蓋率在75.3％到79.4％之間，都未達80％；然花蓮縣今天新增1611例中，中南區鄉鎮通報的病例數有483例，其中北榮玉里分院通報303例，比前一天（17日）的129例增將近2倍，北榮鳳林分院也新增通報117例，新增病例增加，中南區醫療量能緊繃。

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南區確診若增加 徵用玉里慈濟成為專責收治醫院

衛生局長朱家祥說，中區北榮鳳林分院開設11床專責病床，目前11床全滿，南區的北榮玉里分院可收治量能16床，目前入住10床、空床剩6床。密切觀察南區確診情況中，已請玉里慈濟醫院再新開4張專責病床，未來如果南區確診個案增加，將規劃玉里慈濟醫院整棟成為專責收治醫院，提供南區鄉親充裕的治療。

朱家祥說，中央昨天宣布確診病例分流收治原則，將原本的住院收治原則加嚴，住院只限中重症、或小於3個月發燒，或併發其他疾病經醫師評估有住院必要，不過，花蓮縣北區專責病房數量還夠用，還有110床空床的收治量能，仍將採取舊制的住院規定，包括中重症、大於80歲、懷孕36週、小於3個月發燒、3到12月高燒超過39度等，仍可收治住院；至於加強版防疫旅館花蓮共110床、現住95床、空床只剩15床。朱家祥說，這部分就比照中央的收治規定。

針對65歲以上長輩「快篩陽」就是確診，朱家祥說，長輩如快篩陽性，可就近洽詢花蓮共60家提供視訊診療的診所，由醫師透過視訊診療來確認，就可以不用做PCR；若還是不放心，可由家人代為攜帶快篩陽性試劑、健保卡等證件，代為前往花蓮慈濟、門諾、北榮鳳林及玉里分院等7家設有防疫門診的醫院進一步確認，若是患者親自就醫，禁止搭乘大眾運輸工具，應自行開車就醫、全程戴口罩。

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玉里慈濟醫院將加開專責病床，若南區確診民眾增加，縣府考慮將整棟慈濟醫院徵用為專責治療醫院。（記者花孟璟攝）

花蓮縣目前防疫旅館還有空床130床，加強版防疫旅館只剩15床，縣府呼籲民眾，如家中空間不足，可把住家留給確診病人，居隔家人去住防疫旅館。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣專責病房北區還有餘裕，住院收治原則仍維持舊制，但中南區則呈現緊繃。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣今天新增1611例，診所通報的新增病例已有增加，來自中南區的通報病例則新增400多例。（花蓮縣政府提供）

65歲以上長輩「快篩陽性」後，經過診所、醫院視訊診療評估確認後，不須做PCR即可確診，縣府提供懶人包圖表給民眾參考。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣7家醫院防疫門診的服務時間表。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣提供遠距、視訊診療的診所清單，居家檢疫、自主防疫及65歲以上老人快篩陽性後，都可電話預約視訊看診，減少出入病院。（花蓮縣政府提供）

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