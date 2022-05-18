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    午餐自己做 彰化社頭第一社福大樓「魔法廚房」開張

    社頭第一社福大樓正式啟用，地方長輩早上5點就來C據點「魔法廚房」炊碗粿。（記者陳冠備攝）

    社頭第一社福大樓正式啟用，地方長輩早上5點就來C據點「魔法廚房」炊碗粿。（記者陳冠備攝）

    2022/05/18 19:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣第一座前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」今日正式揭幕啟用，這座斥資3000萬元打造的社福大樓中，1樓是A據點的社區整合型中心及C據點，2樓是B據點日照中心，是當地首座完整建構社區長照ABC據點的整合中心，不過最特別的是將C據點，打造成「魔法廚房」，可讓來參與共餐的阿公、阿嬤自己挑菜、煮菜，享受團圓吃飯的氛圍。

    根據統計，彰化縣65歲以上人口，從4年前的19萬人至今已超過22萬人，為此社頭鄉公所在2017年率先彰化鄉鎮，爭取前瞻經費興建第一社福大樓，2020年完工後委由彰化醫院營運規劃，去年10月試營運，今日正式揭幕啟用，副縣長洪榮章、社頭鄉長劉錦昌、部立彰化醫院院長曾孔彥等人出席。

    該社福大樓是少見結合長照ABC三據點的整合中心，讓當地民眾享有醫事級服務，也能規劃日照服務，同時迎合在地鄉親喜歡「鬥鬧熱」的特質，將C據點空間另規劃有廚房，為慶祝社福大樓啟用，十數名阿公、阿嬤，早上5點就來廚房炊碗粿，也手作核桃燕麥餅、花生糖、銅鑼燒等。

    曾孔彥說，C據點一定要營造出家的感覺，彰化醫院設立目標，就是希望長者覺得這裡是個家，來了還想再來，最好天天來，如果長者不知道該到B據點日照中心或C據點，可以先讓A據點的工作人員幫您評估；劉錦昌說，社福大樓建立就是讓在地長輩都能快樂老化，最好是多到C據點唱唱跳跳、吃美味東西，促進身心健康活到120歲。

    75歲的蕭姓阿嬤說，她喜愛做菜，只是兒女成家搬到大都市後，就沒常常煮，但現在有「魔法廚房」又可以開始煮菜給其他人吃，看到這群「老厝邊」一起吃飯，就像是一家人，做得快樂又有成就感。

    社頭第一社福大樓將C據點打造成「魔法廚房」，可讓來參與共餐的阿公、阿嬤自己挑菜、煮菜，或是享受手做餅乾的樂趣。（記者陳冠備攝）

    社頭第一社福大樓將C據點打造成「魔法廚房」，可讓來參與共餐的阿公、阿嬤自己挑菜、煮菜，或是享受手做餅乾的樂趣。（記者陳冠備攝）

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