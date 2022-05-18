謠言終結站》填寫問題抽1萬超市禮券？ 其實是詐騙網站！

網路近期流傳一連結，該連結顯示「1萬超市禮券抽獎網站」，並要求填寫問題才能領取禮券。對此，查核中心證實，網傳連結為詐騙網站，並非真實的抽獎活動。（擷取自查核中心）

2022/05/18 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕網路近期流傳一連結，該連結顯示「1萬超市禮券抽獎網站」，並要求填寫問題才能領取禮券。對此，查核中心證實，網傳連結為詐騙網站，並非真實的抽獎活動。

據《台灣事實查核中心》5月18日的報告指出，社群平台近日流傳連結「1萬超市禮券抽獎網站」，要求填寫問題才能領取禮券。記者實際填選問題後，出現符合資格頁面，再點選某家超市禮卷後，會引導至填寫個人資料頁面，個人資料填寫頁面下方更顯示是否同意「合作廠商運用民眾填寫的個人資料」。

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全聯表示，此為詐騙訊息，並非官方活動；好市多說，目前好市多並沒有舉辦任何抽獎活動，此為詐騙網站；家樂福表示，此網站並非家樂福所辦的抽獎活動，民眾勿隨意點選。

趨勢科技防詐達人產品經理劉彥伯表示，此為假的抽獎網站，網站會假藉填問卷抽獎形式，目的是要蒐集民眾個資，甚至詐騙資金，並不會真的寄禮卷給民眾。若民眾有看到類似的抽獎網站，應先確認廠商官網是否有真的活動，避免受騙。

劉彥伯說，此類詐騙網站很難根除，因此，民眾搜到此類網站時，首先要確認網站是否是官方的連結。另外像廠商抽獎類的形式，民眾可以去該廠商的官方網站、粉絲專頁確認是否有此抽獎活動。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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