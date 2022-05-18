中市暫不跟進北市遠距教學 教師、家長團體連署籲速開會尋共識

中市暫不跟進停實體課，教師及家長團體連署籲速開會尋共識。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/18 17:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市率先宣佈下週遠距上課一週，台中市教育局強調，因涉及的學生族群廣，小學生因需家長照顧，衍生家長請假照顧等問題，暫不跟進停課，但配合疫情審慎評估中；不過，台中市多個教師及家長團體則連署呼籲市府應儘速邀集家長團體、教師團體及學校代表等開會尋求共識，早日敲定高中以下學校是否統一停課等相關政策，以免家長及學生、教師、學校均陷入無所適從的不安。

台中市教育局指出，目前持續因應疫情審慎評估高中以下是否停實體課，改遠距教學，但另有配套，包括因應國中會考，台中市已先自16日到30日這週，讓全市國三生全面暫停實體課一週，讓學生安心準備會考；另各級學校其餘年級的學生家長若有防疫考量可請防疫假，不列出缺席記錄，教育局及學校也有相關線上教育資源可在家學習使用。

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不過，今日台北市宣佈高中以下學校下週起遠距上課一週後，台中也有不少家長湧入台中市長盧秀燕臉書要求台中市改遠距教學；但也有家長反映子女就讀小學，因沒有親友能就近奧援，須請假陪同，問題是只能請無薪假，停課一週影響收入大，盼不要停課。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，目前學校各班只要有一人確診就停班，常有同一班級停了復課沒2天另一人確診又停3天的反覆停課情況，反造成教學不安，盼中市能儘速召集各界研商是否停實體課改遠距教學；台中市家長會長協會理事長許雅菁則認為，過去線上課程效果不彰，目前校園防疫以班級為單位停課，能讓多數班級正常教學運作，是否全面停課應謹慎考量。

對於是否停課各界意見紛歧，包括台中市教師職業工會與台中市家長會長協會等團體，下午則聯合呼籲台中市政府應儘速邀集相關團體尋求共識，及早確定台中市是否停實體課，讓校園安心。

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