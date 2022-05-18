憂考生或教授感染風險 大學申請41系取消面試

教育部統計，全國已有41個科系因擔心考生或監試人員有染疫風險，取消面試，改採調整學測與書審等占比來替代。如文化大學已有多系公告調整。（圖擷取自網路）

2022/05/18 18:02

首次上稿 16:19

更新時間 18:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學申請入學明將啟動第二階段甄試（面試、筆試、實作等），但因近期本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，指揮中心更預估恐再1週內達高峰，對此教育部統計，全國已有41個科系因擔心考生或監試人員有染疫風險，取消面試，改採調整學測與書審等占比來替代。

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針對大學申請，教育部表示，目前一般校系辦理甄試試務的人員，以及即將參加甄試的考生，如遇居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等具感染風險情形，一般校系即可評估啟動防疫應變機制。

教育部說，依現行防疫應變機制，已授權由各大學學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5%」等條件進行評估，若達啟動防疫應變機制要件，經學系召開系級招生委員會議審議通過，即可啟動「全學系採取防疫應變機制」，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取。

經教育部統計，目前約有2000個校系參加個人申請，截至5月17日止，已有41系（因監試試務人員具染疫風險28系、考生具感染風險達比例13系）採全系啟動防疫應變機制。

教育部提醒，學系更改後，最遲應在學系所訂甄試日（不含）的3日前公告，且通知該學系所有考生知悉，以維護考生應試權益。

如台灣師範大學大教育系已公告，全數考生皆採「因應疫情調整方案」，調整後學測成績佔65％及審查資料佔35％。台師大數學系也調整為學測成績佔43％及審查資料佔57％。文化大學會計系也調整成學測成績佔60％、審查資料佔40％。文大景觀系則調整成學測成績佔55％、審查資料佔45％。

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台灣師範大學數學系已公告，111學年申請入學啟動防疫應變方案調整，取消筆試，配分改用學測成績、審查資料等取代。（圖擷取自網路）

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