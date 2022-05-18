醫師公會全聯會號召百名醫護挺身而出 支援PCR篩檢站

中華民國醫師公會全聯會與新北市醫師公會，號召上百名社區醫療群和基層醫師加入PCR篩檢站工作。（記者林欣漢攝）

2022/05/18 10:05

〔記者林欣漢／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，中華民國醫師公會全聯會與新北市醫師公會，號召上百名社區醫療群和基層醫師挺身而出，今天起加入PCR篩檢站工作，醫師公會全聯會理事長邱泰源說，防疫等同作戰，共同的敵人就是病毒，哪裡需要人力就會派人前往支援，團結一致守護人民健康。

邱泰源指出，蔡英文總統呼籲基層醫護能協助大型社區篩檢工作，目前北北基桃皆設置大型PCR篩檢站，尤其新北市人口眾多，PCR採檢需求居高不下，為了減輕醫院醫護人力負擔、維護收治中、重症的醫療量能，今天起號召上百名社區醫療群和基層醫師，先參與三軍總醫院負責的汐止和三重2處PCR篩檢站。

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新北市醫師公會理事長顏鴻順說，新北市近400萬人口，疫情期間，醫院在第一線守護眾多確診中重症患者，基層診所也扮演功不可沒的角色，充分展現各層級醫療團結守護家園的決心。

顏鴻順表示，基層醫護除了持續提供民眾第一線醫療，更承接六大任務，包括不間斷的提供Covid-19疫苗注射（新北疫苗注射，第1、2劑有40%，第3劑有60%在診所打）、新北有四百多家診所加入確診者居家照護計劃、提供確診者遠距視訊診療及開藥，新北有超過1000家診所加入。

另外，提供居家快篩陽性者，遠距視訊判定，以紓解PCR壓力。動員診所醫護，投入協助舊有及新設社篩站的PCR採檢作業。並持續鼓勵基層診所就地分艙分流作PCR採檢，目前有32家診所在做，一天約可提供1000個PCR量能。

邱泰源強調，為了響應蔡英文總統期盼醫界齊心抗疫，基層醫護除了協助大型社區篩檢站運作，近日亦全力投入輕症居家照護、快篩陽性病人視訊診斷治療，並兼顧疫苗接種業務，與社區急慢性疾病醫療照護等，醫界期盼全體總動員，與中央共同守護台灣人民健康。

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中華民國醫師公會全聯會與新北市醫師公會，號召上百名社區醫療群和基層醫師加入PCR篩檢站工作。（記者林欣漢攝）

中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源（右3）說，防疫等同作戰，共同的敵人就是病毒，哪裡需要人力就會派人前往支援。（記者林欣漢攝）

中華民國醫師公會全聯會與新北市醫師公會，號召上百名社區醫療群和基層醫師加入PCR篩檢站工作。（記者林欣漢攝）

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