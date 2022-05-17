獨家》台首大全面停辦 恐波及高市府委辦2會館

台首大全面停辦，高市府委辦的蓮潭國際會館未來經營存續受到矚目。（取自蓮潭會館臉書粉絲頁）

2022/05/17 22:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣首府大學將全面停辦，影響的不只學校教職員工生，還有高雄市政府委辦的左營區蓮潭國際會館及小港區高雄國際會館，雖然館方人員聲稱「照常營運」，但未來發展仍受到外界矚目，2家會館勞工工作權問題，更有待高市府釐清說明。

負責蓮潭國際會館的是高雄市公務人力發展中心，主任邱文盛接獲媒體詢問，才知道台首大今天確定停辦，他表示，必須了解狀況後，先向市府回報。負責高雄國際會館的是高雄市空中大學，校長劉嘉茹沒有接聽電話，尚無回應。

請繼續往下閱讀...

據了解，高市府為了公部門閒置空間，先將左營區的公務人力發展中心建物，以ROT方式委託台首大經營，每年繳500萬元定額權利金及營業額4.5％的經營權利金給高市府。

位於小港區的高雄市空中大學則以BOT模式，同樣委託台首大打造高雄國際會館，每年挹注市府256萬元定額權利金及營業額3％的經營權利金。

不過，這2年餐飲旅宿業受到疫情嚴重衝擊，蓮潭國際會館及高雄國際會館繳納的權利金有無變化？台首大停辦後的經營能力評估，是否解約重尋委辦單位？以及如何保障會館勞工工作權？有待高市府釐清說明。

台首大全面停辦，高市府委辦的高雄國際會館未來經營存續受到矚目。（取自高雄國際會館臉書粉絲頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法