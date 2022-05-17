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    防疫「關懷包」 竹北請找里長要

    儘管新竹縣政府決定明天起如圖的關懷包由居家照護者的親友代向各地公所領取，但竹北市仍決定繼續透過各里辦公處發放。 （竹縣府提供）

    儘管新竹縣政府決定明天起如圖的關懷包由居家照護者的親友代向各地公所領取，但竹北市仍決定繼續透過各里辦公處發放。 （竹縣府提供）

    2022/05/17 20:48

    〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣政府今天無預警宣布，從明天開始，所有居家照護者的防疫「關懷包」，都將改由居家照護者親友持當事人的健保卡照片，自行去全縣13鄉鎮市公所領取，行動不便或無親友可以代領的人，致電公所才由公所派人送交。此事披露後，竹北市公所今晚發佈消息表示，市公所還未研擬配套措施，但因關懷包皆已發放到各里辦公處，由里長協助發放，為免市民到公所撲空，還請竹北市民如有關懷包需求，請聯絡各里辦公處即可。

    竹北市長何淦銘說，該市市民的關懷包領取方式是由里辦公處設站領取，縣府倉促在今天決定且宣佈，從明天起居家照護者的關懷包都由親友持證明到各公所代領，但市公所還未研擬配套措施，現行該市做法是關懷包都已經發到各里辦公處，由里長協助發放，為免民眾撲空，還請有需要的市民們聯絡各里辦公處即可。

    何淦銘說，市公所前述透過各里設站發放的作法，主要是便利鄉親就近領取外，也可減少領取者群聚的風險，目前也另研議後續是否於斗崙集會所另設關懷站發放的可能，只要有明確的訊息，會立刻跟鄉親說明。

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