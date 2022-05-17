防疫「關懷包」 竹北請找里長要
2022/05/17 20:48
〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣政府今天無預警宣布，從明天開始，所有居家照護者的防疫「關懷包」，都將改由居家照護者親友持當事人的健保卡照片，自行去全縣13鄉鎮市公所領取，行動不便或無親友可以代領的人，致電公所才由公所派人送交。此事披露後，竹北市公所今晚發佈消息表示，市公所還未研擬配套措施，但因關懷包皆已發放到各里辦公處，由里長協助發放，為免市民到公所撲空，還請竹北市民如有關懷包需求，請聯絡各里辦公處即可。
竹北市長何淦銘說，該市市民的關懷包領取方式是由里辦公處設站領取，縣府倉促在今天決定且宣佈，從明天起居家照護者的關懷包都由親友持證明到各公所代領，但市公所還未研擬配套措施，現行該市做法是關懷包都已經發到各里辦公處，由里長協助發放，為免民眾撲空，還請有需要的市民們聯絡各里辦公處即可。
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何淦銘說，市公所前述透過各里設站發放的作法，主要是便利鄉親就近領取外，也可減少領取者群聚的風險，目前也另研議後續是否於斗崙集會所另設關懷站發放的可能，只要有明確的訊息，會立刻跟鄉親說明。
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