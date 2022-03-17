中國禁台灣鳳梨 農試所推全程冷鏈拚外銷

鳳梨是內銷、外銷重要水果，為提升外銷品質，農試所建議全程冷鏈13±2℃。（記者陳建志攝）

2022/03/17 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕台灣鳳梨年產量超過40萬噸，但遭中國禁止進口，政府積極輔導農民外銷到其他國家，農業試驗所建構「鳳梨外銷標準作業流程」，建議以最適採收成熟度及全程冷鏈果實溫度控制在13±2℃，避免影響到貨品質、縮短櫃架壽命，確保最佳品質拚外銷。

農試所指出，台灣鳳梨種植面積約1萬公頃，年產量超過40萬公噸，適合外銷的鳳梨品種包括「台農17號─金鑽鳳梨」、「台農20號─牛奶鳳梨」及「台農23號─芒果鳳梨」等，這些品種都具有糖度高、酸度低，果實纖維細緻且果心可食用的特色，深受海外市場消費者喜愛，但保鮮貯運方法與國際市場主要流通的菲律賓鳳梨MD2品種有差異。

請繼續往下閱讀...

農試所說，國內鳳梨幾乎全年都可生產，不同產季間，果皮轉色程度不一，各品種適合挑選在外銷的成熟度也有差異，判斷成熟度的標準也不同，以致業者採收及處理作業易產生失誤；倘若果實成熟度不足、果肉因貯運溫度太低，易顯現寒害症狀，甚至因貯運溫度設定不適當，衍生貯藏性病害，果實出現腐損等症狀。

為解決這些問題，農試所訂定「鳳梨外銷標準作業流程」，依據「鳳梨採收品質建議標準」及冷鏈要求，建立果實自田間到餐桌全程外銷冷鏈處理流程。除了導入外銷供果園產銷履歷驗證制度，確保果品安全性，也依據「鳳梨採收品質建議標準」，逐步建立採收成熟度及糖度標準，尤其果實自採摘起即應有遮陰裝置，避免因日照而升溫；進入包裝場後應透過預冷技術降到室溫，裝櫃前，果心溫度應降至13±2℃或避免高於室溫。運輸過程冷藏櫃內紙箱堆疊保持良好通風，避免影響冷風循環。

農試所提醒，除了在田間、集貨、包裝與裝櫃階段，運送也是維持外銷鳳梨品質的重要關鍵，確保國、內外物流全程冷鏈13±2℃，避免冷藏貯運時間超過1週，以及溫度忽高忽低及長時間溫度低於10℃，減少果實黑心問題，上架販售期間宜維持溫差小、勿放置在突然增溫及重複變溫等環境，如此一來才可維持鳳梨銷售品質。

農試所建立「鳳梨採收品質建議標準」，讓果農判斷不同季節採收的成熟度。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法