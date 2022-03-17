桃園「內壢社福館」開館 親子館、公托提供友善托育環境

桃園「內壢社福館」開館，親子館、公托中心提供友善托育環境。（記者李容萍攝）

2022/03/17 19:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區緊鄰常樂公園的嶄新地標「內壢社福館」今（17）日開館，1、2樓設置親子館，提供0至2歲寶寶專區及2至6歲混齡區親子共學共玩的空間，3樓設置公托中心，提供0至2歲幼兒托育服務，4樓設置內壢家庭服務中心及安家實物銀行，提供民眾與家庭個別化及專業化的社會福利服務。

桃園市長鄭文燦出席「內壢社福館」開幕活動表示，中壢近幾年人口突破42萬2000多人，內壢生活圈的年輕家庭數量也快速成長，為加強對年輕家庭的服務，市府於常樂公園興建「內壢社福館」，並交由社會局進行室內裝修，其中1、2樓設置親子館，委託中華民國唐氏症基金會營運，提供親子共學共玩空間；3樓設置公托中心，預計收托60名2歲以下嬰幼兒，費用為每月9000元，今起至31日下午5點受理報名登記，採電話預約至現場登記報名，中心電話：（03）435-3219，4月6日上午10點辦理抽籤作業；4樓設置內壢家庭服務中心及安家實物銀行，由社工專業人員提供個別化及專業化的社會福利服務。

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鄭文燦提到，截至今年3月，全市已設置20處親子館及3台行動親子車，目前仍有11處籌辦中；公托中心已開辦17處，另有20處籌辦中；家庭服務中心已設置14處，目前仍有1處籌辦中。此外，全市立案私托中心共計113家，其中106家簽約成為準公共化私托中心，簽約率達95％；而中壢區私立托嬰中心加入準公共化比例達100％，有效降低年輕家庭負擔，滿足中壢公共托育服務需求。

唐氏症基金會董事長林正俠則說，唐氏症基金會為全國唐氏症家庭、社工、教保、醫療及學者專家組成的基金會，目前在全台有50個服務據點，服務範疇包括公共托育、親子館、非營利，以及身障早療中心、小作所、庇護工場、身障就業等。內壢親子館及公托中心為唐氏症基金會服務的第5座親子館、第16座公托中心，未來將以專業提供幼兒照顧服務，讓孩子能在安全環境平安快樂成長。

市長鄭文燦（中）主持「內壢社福館」開館儀式。（記者李容萍攝）

「內壢社福館」開館，1、2樓設置親子館。（記者李容萍攝）

「內壢社福館」開館，3樓設置公托中心，提供0至2歲幼兒托育服務。（記者李容萍攝）

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