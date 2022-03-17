難擋疫情衝擊親情 金門最後1位「英語史懷哲」功成身退

想到疫情壓縮到和家人團聚的時間，史安竹難掩無奈，而身上還穿著「湖中魂」衣服，他更對服務十二年的金湖國中師生表達難捨之情。（記者吳正庭攝）

2022/03/17 16:42

〔記者吳正庭／金門報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情起伏，衝擊金門的外籍師資；金門最後一位「英語史懷哲」史安竹（Andrew Steward），因為疫情壓縮了和家人團聚的時間，選擇離開教了18年英語的金門；他說，只要疫情解封，一定帶著老婆、孩子重遊這塊被他視為最像家的地方。

2004年，金門縣政府和推動「英語史懷哲」計畫的金車文教基金會合作，引進5位外籍老師巡迴金門各國小教授英語，史安竹就是其中一員。隨著計畫完成階段性任務，「金門史懷哲」只剩下後來到金湖國中的史安竹；23歲到金門，現在已是「大叔」的史安竹說，金門有很漂亮的風景，很多地方可以運動，很像他在美國俄亥俄州的老家。但疫情改變了他和家人相處時間，台灣很多防疫規定又讓他哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

去年台灣疫情升級，規定兩人以上同車要戴口罩；史安竹皺著眉頭說：「為什麼我可以和我老婆一起睡，一起坐車卻要戴口罩？」；他還說，他和孩子去碧山村海邊，「那裡完全沒有人」，只在好遠的地方「看到一個橘色的人（應是穿橘色制服的海巡人員）」，那個人很客氣的要他一定要戴口罩，史安竹瞪大眼睛問：「這裡完全看不到人，為什麼在海邊還要戴口罩？」，他問：「難道游泳也要戴口罩？」，橘色衣服的人告訴他「現在不能游泳」；史安竹至今回想起來還是一臉問號，「如果有道理，例如室內戴口罩，我會接受！」。

史安竹夫婦去年在台灣領養1位女孩，取了1個美麗的名字「史雅諾」；史安竹幽默地說，孩子出生時疫情嚴峻，大概是大家都戴口罩，小孩很少看到大人的嘴巴，始終覺得女兒在語言方面學的很慢。

有人說，史安竹外型激似外國電影動作派明星傑森·史塔森（Jason Statham），他笑說，看了影片後覺得「還不錯」，和有些外國人常被比做「豆豆先生」，他更喜歡被當成傑森·史塔森。

史安竹相信緣分，他在金門認識擔任外師，也是來自俄亥俄州的老婆威以琳（Bethany），才知道過去從未謀面的兩人，在美國住的地方僅相隔40分鐘車程，卻是在離家千里外的金門相識、結婚。

史安竹在金門的中文老師、金門基督教會的師母詹秋足說，史安竹等幾位外師，以前和台商子弟都住在金門高中宿舍，外師亦師亦友陪伴隻身在金門讀書的台商子弟度過寂寞、憂傷，外師對金門無私的奉獻，是「沒有記在帳上的功勞」。

有人說，相較於許多中央駐金高官對金門的付出，這群資深的外師，似乎更具備「榮譽縣民」精神。

史安竹昨天搭機返美，剛好趕上和家人共度他42歲的生日。

縣府表示，金車「英語史懷哲」計畫2013年退出金門，部分外師取得教師資格繼續在金門執教；金門目前有教育部外師任用計畫及縣府自聘等方式，全縣有30餘位外師，仍持續為耕耘金門下一代的英語環境默默扮好園丁的角色。

有人說史安竹的造型和英國演員傑森史塔森很像，他看了影片後也覺得「還不錯」。（記者吳正庭攝）

史安竹（右）在金門的中文老師詹秋足（左）說，史安竹等幾位外師對金門無私的奉獻，是「沒有記在帳上的功勞」。（記者吳正庭攝）

史安竹（中）在金湖國中任教十二年，早已和同學打成一片；湖中校長謝志偉說，大家都捨不得他離開。（金湖國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法