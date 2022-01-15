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    分散車流 國一南崁交流道26日起實施「北上走橋上、南下走橋下」

    南崁交流道26日起，實施「北上走橋上、南下走橋下」新措施，紓解新南路二段交通。（桃市交通局提供）

    南崁交流道26日起，實施「北上走橋上、南下走橋下」新措施，紓解新南路二段交通。（桃市交通局提供）

    2022/01/15 17:12

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為改善國一南崁交流道周邊塞車情況，桃市府交通局與公路總局將從26日起，實施桃園區春日路往南崁交流道車輛「北上走橋上、南下走橋下」新措施，如此可讓從南崁交流道南下車輛不受號誌管制阻擋，有效紓解蘆竹區新南路二段車流。

    交通局長劉慶豐表示，未來會規劃蘆竹區新南路二段南下高速公路專用平面車道，在國門陸橋前先行分流北上與南下車輛，透過標誌、標線引導，使南下車輛可不受新南路二段與北出匝道口之號誌管制，可續行南下專用車道，另外欲南下車輛，若從國門陸橋下橋，則車輛禁止併入南下專用車道，避免車流交織影響車流續進及機車行駛之安全。

    劉慶豐說，該項工程預計25日夜間車流量較少時段進場施工，避免影響日間用路人需求，於26日起進行分流措施，屆時台四線（春日路）高速公路北上車輛行駛國門陸橋，南下車輛行駛平面道路專用車道進入國道一號，機車則行駛平面中間車道。

    劉慶豐說，南崁交流道為桃園市主要聯外交流道，尖峰時間大量車流湧入新南路二段造成壅塞，另國門陸橋下橋往國道一號南下車輛常因併入平面道路交匯時，造成車輛頻繁交織，也對夾在車流中的機車造成威脅。

    此外南下車流因新南路二段與北出匝道口號誌管制，無法有效紓解車流，導致車輛回堵至經國路口，為改善該路段壅塞情形，才推動「北上走橋上、南下走橋下」新措施。

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