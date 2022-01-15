Fun寒假 北市動物園辦特展、兒童新樂園推套票優惠

北市教育局推出「台北科學藝術園區-三館電子套票」票券，整合3館資源讓民眾選擇。（教育局提供）

2022/01/15 14:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕寒假假期將至，台北市多處社教場館應景推出多項活動，深受大小孩喜愛的北市動物園1月22日舉辦「虎年貓科動物特展」，兒童新樂園即起至4月30日，推出3種套票優惠暢玩13項遊樂設施，吃喝玩樂一整天。

教育局指出，動物園典藏珍貴物種如藍腹鷴、梅花鹿、台灣黑熊等，還有大貓熊、無尾熊、企鵝等室內館，1月22日上午10點半於園內教育中心舉辦「虎年貓科動物特展」，引領遊客認識台灣、動物園及世界的貓科動物。

請繼續往下閱讀...

台北市立圖書館自1月21日至2月17日辦理「植日生：閱讀植物的每一天」主題活動，認識植物世界。並針對國小學童，圖書館設計線上寒假閱讀節活動，可至北市圖網頁進行線上填答，完成學習認證可獲得閱讀證書、圖書繪本及小禮物各一份，限18歲以下學生領取，換完為止。

北市青少年發展處今年寒假則規劃「青聲戲語營」、「青，攝群影想」及「定向運動營」等各式營隊，還有「數位流行音樂編曲創作」、「玩Python學程式」等研習課程，教育局表示，即日起至3月2日展出「台北青旅行得獎作品成果展」，精選12條有趣又豐富的台北青路線套裝行程。

教育局表示，兒童新樂園即起至4月30日止，推出200元「單人一日樂Fun遊」、500元「雙人吃喝玩樂券」及「暢玩園區套票組」3種優惠套票，每種套票均包含一日樂FUN券1份，無限暢玩兒童新樂園13項大型遊樂設施外，還加碼贈送超過100種的大昆蟲展A區體驗券1份。

教育局還推出「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，藉由整合三館資源，民眾視旅遊規劃及需求選擇票種，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，可至北北基好玩卡及KLOOK等網路銷售平台購買。

北市兒童新樂園自1月4日起至4月30日，推出3種套票組合，一整天在園區吃喝玩樂。（北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法