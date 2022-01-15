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    台北3名確診者匡列對象採檢結果 黃珊珊：暫時沒有陽性

    台北市長柯文哲15日前往劍潭青年活動中心，視察加強版防疫專責旅館，會後接受媒體採訪。右為副市長黃珊珊。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲15日前往劍潭青年活動中心，視察加強版防疫專責旅館，會後接受媒體採訪。右為副市長黃珊珊。（記者方賓照攝）

    2022/01/15 11:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市聯邦銀行、西堤餐廳群聚案延燒到台北，台北市昨公布三例本土確診個案足跡，分別為案17738、案17771，兩者為夫妻，還有一名居住在北投的37歲男性為案17801；案17738、案17771的部分，共匡列118人採檢；針對3名確診者匡列對象的採檢，副市長黃珊珊表示，目前匡列的人，暫時沒有陽性的回報。

    台北市長柯文哲昨在防疫記者會宣布，今起（15日）啟用位於劍潭青年活動中心的加強版防疫專責旅館，他和黃珊珊今上午前往視察，被問到有專家建議社交距離應從1.5公尺拉大到2公尺，柯文哲表示，沒有一場戰爭是用防守打贏的，就好像偶爾機場、醫院被突破，一定是哪個地方有破口，但坦白講人吃飯都會不小心咬到自己舌頭，很難要求百分之百，可以要求99%，但100%很困難，終究還是要打疫苗。

    柯文哲認為，中央應慎重思考過年要不要打疫苗，北市一週可以打到20萬劑，下禮拜開放20萬劑，還挪了相當大力氣去打機場防疫旅館，防疫巴士、防疫計程車等相關人員，滿編作業可以打到20萬到25萬之間，但如果要把250萬人口，該打的打完，全部打要10週，扣掉12歲以下的話也要7週。

    柯文哲表示，1/24後北市疫苗注射回歸中央1922系統，所以中央要宣布規定，涉及全國的北市就無法自己做決定，中央要思考過年期間要不要打疫苗，要的話趕快準備。

    黃珊珊原定要參加大直一場餐會，被問到有參加者擔心餐會恐成為破口，黃珊珊表示，中央還沒禁止尾牙，不能要求民間停辦，她今天有重要防疫工作，行程允許的話才能去，但不用緊張，畢竟台北市疫情還算平穩。

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