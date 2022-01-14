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    桃園銀行確診者到竹市用餐 138人採檢PCR皆陰性

    桃園銀行員確診者在新竹市餐廳的足跡、經市府通知採檢，已知138人採檢PCR皆陰性，讓市民鬆口氣。（記者洪美秀攝）

    桃園銀行員確診者在新竹市餐廳的足跡、經市府通知採檢，已知138人採檢PCR皆陰性，讓市民鬆口氣。（記者洪美秀攝）

    2022/01/14 11:37

    〔記者洪美秀／竹市報導〕桃園市某聯邦銀行員確診個案17630曾在8日到竹市韓式烤肉餐廳用餐，新竹市府昨天擴大匡列9日到11日曾到訪餐廳的291名民眾到院採撿，市府今天公佈結果，因有預約與實際造訪人數的落差，經詳細比對實聯制、店家預約資訊，9日至11日到訪餐廳民眾為228位，其中居住在竹市者已全數強制篩檢，共138名民眾PCR為陰性，其餘90位居住在外縣市的民眾，已轉當地縣市政府協助。

    新竹市府表示，8日當天同時段（17時30分到19時）用餐的48名民眾、13名員工，PCR皆為陰性。

    新竹市府提醒，竹市17日起再加開2座疫苗站，總計6座疫苗站，分別為竹科管理局站（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務局（新竹市中央路112號B2），提供民眾隨到隨打疫苗接種服務，請民眾盡快接種，並完善個人防疫。

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    新竹市長林智堅也呼籲民眾趕緊接種疫苗。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅也呼籲民眾趕緊接種疫苗。（記者洪美秀攝）

    竹市府呼籲民眾趕緊接種疫苗。（記者洪美秀攝）

    竹市府呼籲民眾趕緊接種疫苗。（記者洪美秀攝）

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